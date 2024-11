Marsala, c'è un'auto abbandonata da anni nel piazzale del Cimitero

15/11/2024 15:05:00

C'è un'auto abbandonata nel piazzale del cimitero di via Santa Caterina, a Marsala. Si tratta di una Ford Focus, ed è ferma nello stesso punto da circa tre anni e si trova in condizioni disastrose. E' questa la segnalazione di un lettore di tp24.

All’interno dell’abitacolo sono accumulati sacchi di immondizia, piccoli elettrodomestici e altri rifiuti, trasformando la vettura in una sorta di discarica improvvisata. Una situazione che non solo compromette il decoro dell’area, ma che potrebbe rappresentare un potenziale rischio per la salute pubblica e la sicurezza.

Il cittadino che ha scritto alla nostra redazione, auspica che gli organi competenti intervengano rapidamente per la rimozione del mezzo.

