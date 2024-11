Petrosino, incidente tra una Mercedes e una Panda al "solito" incrocio di via Gianinea

15/11/2024 10:09:00

Ancora un incidente a Petrosino e ancora una volta nello stesso incrocio di via Gianinea, dove il semaforo non funziona. A scontrarsi questa volta sono state una Mercedes e una Fiat Panda, come potete vedere dalla foto di tp24. Fortunatamente non ci sono state conseguenze fisiche per i due automobilisti che hanno risolto con la constatazione amichevole.

C'è da dire però che sono tantissimi gli incidenti che si verificano in questo incrocio, alcuni anche gravi, in uno lo ricordiamo sono rimaste ferite sette persone.

Da tantissimo tempo questo semaforo è fuori uso, ma non viene ripristinato. Dallo scorso anno, poi, sono stati annunciati dall'amministrazione i lavori di realizzazione della rotatoria, opera che doveva nascere proprio per l'esigenza di mettere in sicurezza l'incrocio e sostituire, definitivamente, questo vecchio semaforo, che spesso necessita di interventi di riparazione e che non garantisce a pieno l’incolumità di chi vi transita.