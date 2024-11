Mazara: domani il primo "Memorial Antonino Impeduglia" con raduno di Fiat 500

16/11/2024 22:00:00

Domani, domenica 17 novembre, dalle 8 alle 13, la piazza della Repubblica ospiterà il primo Memorial “Antonino Impeduglia”. L’evento, organizzato dal Fiat Club Sicilia – Coordinamento dei Canarini del Mazaro, si svolgerà con il patrocinio del Comune di Mazara del Vallo.

La manifestazione vedrà come protagoniste le iconiche utilitarie italiane, in una celebrazione che unirà appassionati, collezionisti e curiosi. I visitatori potranno ammirare una vasta gamma di modelli di Fiat 500, esposti nella suggestiva cornice della piazza centrale della città.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti delle quattro ruote e per chi vuole immergersi in un’atmosfera di passione e convivialità, ricordando la figura di Antonino Impeduglia.