Trapani si tinge di verde: il M5S pianta alberi per il futuro

17/11/2024 21:42:00

La provincia di Trapani si tinge di verde. In tre giorni, attivisti del Movimento 5 Stelle hanno messo a dimora un centinaio di alberi e arbusti in diverse città, da Trapani a Gibellina, nell'ambito dell'iniziativa nazionale "Alberi per il futuro". Quest'anno lo slogan "Radici forti contro il cambiamento climatico" ha sottolineato l'importanza cruciale della forestazione urbana per mitigare gli effetti sempre più evidenti del riscaldamento globale.

Un polmone verde per la città

A Trapani, in viale Marche, lecci e mandarini hanno trovato nuova casa, grazie all'impegno della deputata regionale Cristina Ciminnisi e della coordinatrice del gruppo territoriale M5S Francesca Trapani. "Gli alberi sono i nostri migliori alleati contro il caldo estremo, le piogge intense e altri fenomeni sempre più frequenti", ha dichiarato Ciminnisi. "Con questa iniziativa vogliamo dare un segnale forte e concreto, dimostrando che ognuno di noi può contribuire a rendere la propria città più verde e sostenibile".

Un piano per il verde, una necessità urgente

Francesca Trapani ha sottolineato l'urgenza di un piano comunale per il verde a Trapani: "La gestione del verde è una delle criticità che denunciamo da tempo. Un piano del genere non solo migliorerebbe la qualità della vita dei cittadini, ma contribuirebbe anche a valorizzare il territorio e ad attrarre nuovi turisti".

Gibellina: arte e natura si incontrano

La scelta di Gibellina come tappa dell'iniziativa non è casuale. La città, futura capitale italiana dell'arte contemporanea, rappresenta un esempio di rinascita e di impegno verso un futuro sostenibile. "Non possiamo immaginare un futuro senza alberi - ha affermato Ciminnisi - A Gibellina, artisti e urbanisti possono lavorare insieme per creare spazi verdi che uniscano l'estetica alla funzione ecologica, offrendo ai cittadini luoghi di incontro e di relax".

Un futuro più verde

L'iniziativa del M5S è un segnale importante per tutta la comunità. Piantare un albero significa investire nel futuro, contribuendo a creare un ambiente più sano e vivibile per le generazioni a venire. L'impegno degli attivisti è un invito a tutti i cittadini a prendersi cura del proprio territorio e a fare scelte più sostenibili.