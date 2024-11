 Marsala: dopo settimane di attesa e il nostro articolo tolti i rifiuti in Vicolo delle Saline

17/11/2024 15:10:00

Il Vicolo delle Saline a Marsala è stato ripulito dopo l'articolo di TP24 che denunciava quella che era la situazione, grazie alla segnazione di alcuni cittadini residenti in zona. La famiglia Bilello, che risiede nel Vicolo, ha voluto ringraziare la nostra redazione per aver contribuito alla soluzione di un problema che affliggeva la loro zona: un cumulo di rifiuti che deturpava il decoro urbano e rappresentava un rischio per la salute.

Dopo la pubblicazione del nostro articolo sulla situazione del vicolo, l’area è stata completamente ripulita nella giornata del 16 novembre 2024, come testimoniato dalla foto inviata dalla famiglia.

Il messaggio della famiglia Bilello

In una lettera inviata alla nostra redazione, Vitalba, Marcello e i piccoli Giorgio (10 anni) e Samuele (4 anni) hanno espresso la loro gratitudine:

“Vi ringraziamo sentitamente perché oggi, dopo il vostro articolo, è stata ripulita tutta l’area. Ci auguriamo che il senso civico di ciascuno permetta il mantenimento del decoro urbano e speriamo che tutti possano partecipare attivamente affinché ciò accada”.

Un invito al senso civico

L’intervento di pulizia ha restituito dignità a una zona che da tempo necessitava di attenzione. Ora, come sottolineato dalla famiglia Bilello, è fondamentale che tutti i cittadini si impegnino per mantenere il vicolo pulito e rispettare le regole di decoro urbano. Questo episodio dimostra che una denuncia civile e costruttiva, amplificata dai mezzi di informazione, può portare a risultati concreti, migliorando la qualità della vita di una comunità.