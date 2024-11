Alcamo: ruba una bicicletta, pregiudicato denunciato per ricettazione

17/11/2024 13:11:00

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Alcamo hanno denunciato a piede libero un cittadino somalo, regolarmente presente sul territorio italiano, con l’accusa di ricettazione.

L’episodio è avvenuto durante un’ordinaria attività di controllo del territorio nel centro storico di Alcamo. Gli operatori di una volante sono stati fermati da una passante che aveva notato un uomo straniero a bordo di una bicicletta, riconosciuta come quella rubata al proprio figlio pochi giorni prima.

Grazie alle dettagliate indicazioni della donna, gli agenti hanno rintracciato poco distante il soggetto segnalato, ancora in possesso della bicicletta. Interrogato sul posto, l’uomo, pregiudicato, ha dichiarato di aver acquistato la bici qualche giorno prima da un cittadino alcamese.

Nonostante le dichiarazioni, il riconoscimento da parte della vittima ha portato gli agenti a denunciare il cittadino somalo all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione. Contestualmente, la bicicletta è stata restituita al legittimo proprietario, un giovane alcamese che, secondo quanto riferito, era particolarmente affezionato al mezzo.

La vittima, visibilmente soddisfatta per l’efficienza dell’intervento, ha espresso gratitudine agli agenti della Polizia di Stato per avergli consentito di rientrare in possesso della bicicletta.