Crolla un montacarichi: tre bambini e due donne (una è grave) precipitano nel vuoto

17/11/2024 09:05:00

Tragedia sfiorata la notte scorsa a Palermo, in via Mura San Vito, dove un montacarichi artigianale utilizzato per collegare i due piani di una palazzina priva di scale e ascensore ha ceduto, precipitando al suolo mentre trasportava tre bambini, la loro madre e un’altra donna. L’incidente, avvenuto intorno alle 23, ha provocato il panico tra i residenti e i familiari.

Secondo una prima ricostruzione, il montacarichi, costruito in modo rudimentale e azionato con delle funi, sarebbe collassato sotto il peso eccessivo. L’improvviso cedimento ha fatto precipitare le cinque persone al piano terra.

L’impatto ha causato diverse ferite. I bambini sono stati trasportati d’urgenza al reparto di pediatria dell’ospedale Cervello, dove sono attualmente ricoverati, mentre la madre, con gravi fratture alle gambe, è stata operata d’urgenza al Policlinico. Anche l’altra donna coinvolta, trasportata in codice giallo, ha riportato ferite meno gravi. I vigili del fuoco, intervenuti prontamente, hanno utilizzato una scala per mettere in salvo un altro membro della famiglia che era rimasto bloccato al piano superiore, impossibilitato a scendere a causa del crollo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia per avviare le indagini. Un parente, che si trovava nell’abitazione, avrebbe riferito di aver realizzato personalmente il montacarichi, sfruttando le sue competenze da fabbro. Gli investigatori stanno verificando la sicurezza della struttura e la conformità dell’impianto artigianale.