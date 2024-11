Petrosino, il gruppo consiliare “Libertà per Petrosino” interviene sul semaforo malfunzionante

17/11/2024 09:00:00

Si torna a parlare del semaforo all’incrocio di Petrosino, un punto particolarmente pericoloso che è stato teatro di numerosi incidenti stradali e che potrebbe diventare scenario di tragedie ancora più gravi. "Fino a quando dovremo aspettare che ci scappi il morto?" si chiedono i consiglieri del gruppo di minoranza Libertà per Petrosino.

"Come opposizione abbiamo più volte sollecitato l’amministrazione, sia tramite PEC sia durante i consigli comunali, per il ripristino del semaforo esistente, ma fino a oggi non abbiamo ricevuto alcuna risposta concreta. Nel frattempo, continuano a verificarsi incidenti, come riportato dalle cronache giornalistiche, ma l’amministrazione resta immobile di fronte alla gravità della situazione".

I consiglieri Marcella Pellegrino (capogruppo), Roberto Bonomo e Laura Sanguedolce puntano il dito anche contro i ritardi nella realizzazione della rotatoria promessa. "Che fine ha fatto la rotatoria fantasma che avrebbe dovuto essere completata a gennaio 2024? Il Sindaco Anastasi, con un comunicato diramato il 12 settembre 2023, aveva annunciato l’inizio dei lavori, parlando di un futuro migliore per la comunità. Le sue parole, 'mentre lavoriamo per rendere la nostra comunità un luogo migliore, insieme possiamo guardare al futuro con ottimismo e attendere con ansia i benefici che questa nuova minirotatoria porterà al paese', oggi suonano come un’ulteriore promessa non mantenuta".

Il gruppo consiliare evidenzia infine il senso di frustrazione dei cittadini: "Ad oggi, noi di Libertà per Petrosino e la comunità abbiamo visto solo degrado e opere incompiute. È inaccettabile che la sicurezza stradale venga così trascurata".

I consiglieri ribadiscono la necessità di interventi tempestivi per evitare che l’incrocio rimanga una minaccia per gli automobilisti e per tutta la cittadinanza.