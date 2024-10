I semafori di Petrosino? Tenuti con fascette e filo di ferro e con l'omino verde in direzione sbagliata...

10/10/2024 17:55:00

La situazione dei semafori a Petrosino desta preoccupazione, in particolare quello dell'incrocio tra la via Gianinea e via Pio La Torre, che da anni non funziona correttamente e ormai causa di incidenti anche gravi verificati di recente (qui quello che ha visto coinvolte sette persone). L'anomalia più evidente e attuale che riguarda il semaforo di questo incrocio, è che l'omino verde risulta rivolto nella direzione opposta a quella corretta, confondendo sia automobilisti che pedoni e aumentando il rischio di pericolosi equivoci sulla precedenza.

Come si evince dalle immagini, la manutenzione di questo impianto è tutt'altro che adeguata: il semaforo appare rattoppato con fascette, spago e filo di ferro, soluzioni precarie che non offrono alcuna garanzia in termini di sicurezza stradale.

Il problema non riguarda solo l'incrocio di via Gianinea. Un'altra immagine mostra un secondo semaforo, sempre a Petrosino, anch'esso tenuto insieme da fascette, con evidenti segni di trascuratezza. Questa situazione solleva interrogativi sulla staticità e sicurezza di questi dispositivi, fondamentali per la regolazione del traffico e la protezione dei cittadini.

In un contesto dove la sicurezza stradale dovrebbe essere una priorità, queste condizioni rappresentano un grave rischio che non può più essere ignorato. È necessario un intervento urgente per ripristinare il corretto funzionamento dei semafori e garantire una manutenzione adeguata, evitando che situazioni di questo genere possano portare a ulteriori incidenti.