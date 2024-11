Penny ritira il "calendario dell'avvento" di cioccolato. Ecco perché 

18/11/2024 20:07:00

Richiamo precauzionale per il calendario dell’avvento del marchio Chocola venduto dalla catena di discount Penny Market. Il richiamo riguarda tutti i lotti prodotti, venduti su tutto il territorio nazionale, e il motivo indicato sull’avviso è la presenza di possibili alterazioni sensoriali con odori e sapori anomali. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 75 grammi, con due grafiche frontali differenti: da un lato sono raffigurati francobolli natalizi e dall’altro lato Babbo Natale sulla slitta con le renne.

L’azienda che ha prodotto il calendario dell’avvento in questione è Millano Sp. z o.o. S.K.A. e lo stabilimento di produzione si trova in Polonia.

A scopo precauzionale, Penny Market raccomanda di non consumare il prodotto con le caratteristiche sopra indicate e invita chi fosse in possesso del calendario dell’avvento richiamato a restituirlo al punto vendita d’acquisto.