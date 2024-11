Futsal serie B: magistrale prestazione del Marsala Futsal, Mistral battuto 6-3

18/11/2024 17:30:00

Il Marsala Futsal continua la lunga fila di vittorie iniziata in Coppa Divisione e proseguita in Campionato. Sabato al Palasport San Carlo è stata una festa sugli spalti, piena di cori, bandiere e palloncini biancazzurri che hanno celebrato il ‘Rafa Torrejon Show’, una prestazione mastodontica che ha sconfitto per 6 a 3 un Mistral Palermo corazzato e possente, squadra tra le candidate alla vittoria del Girone H del Campionato di serie B Calcio a 5. Con questa quinta vittoria consecutiva il Marsala si piazza a 15 punti in classifica al secondo posto e con una gara in meno . Il prossimo turno sarà interessante: la banda Torrejon sarà impegnata a portare a casa un nuovo risultato da Barcellona Pozzo di Gotto guardando al risultato del big match di sabato 23 novembre tra Adrano e Sicurlube, rispettivamente prima e terza in classifica.

Primo tempo: Il Mistral gioca d’anticipo, approfittandosi di ogni minima défaillance del Marsala Futsal. Tra le varie occasioni per parte ad inizio partita, notevole la traversa di Walter Abate che per tutto il match sarà bersaglio di numerosi falli commessi dalla squadra ospite. I padroni di casa sono in odore di goal e difatti al 6’ il triangolo De Bartoli-Patti-Barroso mette lo spagnolo nelle condizioni di segnare la prima rete. Gioia breve perchè un minuto dopo arriva il pareggio di Murò che sale sulla fascia e batte Vallarelli. I toni della gara si alzano, gli azzurri sanno che non si scherza ed ecco che al 10’ Pierro serve un pallone al bacio a un De Bartoli sottoporta che non sbaglia. E’ 2 a 1. Il Marsala si approfitta dello stordimento degli avversari e al 12’ Alessandro Patti da posizione centrale sfodera un gran tiro che si trasforma in 3 a 1. La partita si scalda, in campo e sugli spalti. Il Mistral non molla, si rende più volte pericoloso nell’aria lilybetana e non riesce a sfruttare un un tiro libero. Agli sgoccioli della prima frazione di gioco gran parata sul tiro potente di Barroso.

Secondo tempo: E’ lenta la ripresa, con il portiere azzurro uscito per un risentimento muscolare e con l’appena entrato Buffa protagonista di una parata notevole. Pian pian viene fuori la vigorosità dei palermitani spenti solo dal rosso: in questi due minuti gli azzurri si approfittano della superiorità numerica e all’8’ da un’azione personale poderosa, Israel Caro prima cala il poker e poi all’11’ mette a segno il 5 a 1 ancora una volta presentandosi tutto solo davanti la porta sguarnita del Mistral che stava tentando la rimonta con il ‘portiere di movimento’. E’ tripletta per lo spagnolo arrivato quest’anno alla corte di Torrejon che lo ha voluto portare con sè a Capo Boeo. Un fallo sul ‘furetto’ Abate al 14’ regala al Marsala un tiro libero che lo stesso trasforma in rete. E’ 6 a 1. E’ fisiologico che, a questo punto della gara, gli azzurri abbassino i toni ma è qui che il Mistral cerca di costringere nella propria area i padroni di casa, con Sposito che ben piazzato davanti la porta di Buffa segna due goal in meno di due minuti. La gara termina sul 6 a 3.