 Marsala: prorogata l’adesione al concorso di idee “La Città che Vorrei”

18/11/2024 13:15:00

È stata prorogata al 26 novembre 2024 la scadenza per partecipare al concorso di idee “La Città che Vorrei”, promosso dall’omonima Comunità Creativa e patrocinato dal Comune di Marsala. L’iniziativa, rivolta agli studenti delle Scuole Primarie (classi 4^ e 5^) e delle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado della città, mira a coinvolgere i giovani nella rigenerazione urbana attraverso la creatività e l’innovazione.

Come partecipare

Per aderire, i docenti referenti dovranno inviare un’e-mail all’indirizzo lacittachevorrei@outlook.it, indicando i dati del lavoro da presentare (classe o alunno, sezione del concorso e nome provvisorio del progetto) entro la nuova data di scadenza. I partecipanti sono invitati a proporre idee creative per trasformare e rigenerare uno o più spazi urbani di Marsala. Tra le proposte, saranno ammessi disegni, dipinti, plastici e modelli, anche realizzati con materiali sostenibili e riciclati, evidenziando così una sensibilità verso l’ambiente e uno sviluppo urbano sostenibile.

Un’opportunità per i giovani

Il progetto punta a stimolare la partecipazione attiva delle nuove generazioni nella progettazione di una città più accogliente, sostenibile e inclusiva. Come dichiarato dagli organizzatori, “i ragazzi hanno il potere di condividere sogni e prospettive, contribuendo alla crescita culturale, sociale ed economica del territorio”. L’invito è rivolto a dirigenti scolastici e docenti affinché incoraggino la partecipazione degli studenti, supportandoli nella realizzazione delle loro idee.

Una città costruita dai sogni dei giovani

Il concorso rappresenta non solo un’occasione per esprimere creatività, ma anche un momento di riflessione sul futuro di Marsala. L’obiettivo è trasformare la città in un luogo che dia valore alla bellezza, alla socialità e alla sostenibilità, attraverso la visione e l’entusiasmo delle nuove generazioni.

Premiazione ad aprile 2025

I progetti finalisti saranno protagonisti di un evento pubblico previsto per aprile 2025, quando avrà luogo la cerimonia di premiazione. Un momento significativo per valorizzare l’impegno e il talento dei partecipanti e per condividere con la cittadinanza una visione di Marsala che guarda al futuro.