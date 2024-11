Il video mapping con le svastiche sul palazzo della stazione di Agrigento

18/11/2024 12:10:00

Le svastiche proiettate sulla facciata della stazione centrale di Agrigento. Polemiche per il video mapping con la proiezione di un breve documentario storico sul prospetto del palazzo della stazione.

In una parte del filmato che ripercorre la seconda guerra mondiale compaiono due svastiche ai lati della facciata. Il progetto ricade tra gli eventi per Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025. La città dei templi sta cercando di arrivare al meglio a questo appuntamento, anche se ci sono stati dei ritardi.

La proiezione è divantata un caso sui social e motivo di polemica politica. Il segretario cittadino del Partito democratico, Nino Cuffaro: "Ma era proprio necessario inserire nel video, sia pure in un contesto di racconto storico, anche i simboli del nazismo in così grande evidenza? Proprio in un momento in cui le frange della destra estrema che inneggiano al fascismo e al nazismo sono sempre più apertamente presenti sulla scena politica europea? A me la scelta non piace proprio", scrive in un post su Facebook.