Incidente tra auto della polizia. Muore un agente

18/11/2024 09:49:00

Incidente nella notte tra due volanti della polizia. Un poliziotto di 32 anni è morto e altri due colleghi sono rimasti feriti.

É accaduto intorno alle 5 a Roma in via dell'Acquedotto del Peschiera, all'incrocio con viale dei Monfortani. Ricoverati anche i due conducenti delle volanti: una donna trasportata al San Camillo e un uomo all'ospedale Santo Spirito. Mentre è stato portato al San Filippo Neri l'altro passeggero, precedentemente fermato dai poliziotti.

Sul posto, per i rilievi, gli agenti della polizia locale del gruppo Monte Mario. Chiusa viale dei Monfortani, tra Acquedotto del Peschiera e Trionfale direzione Torrevecchia, e via dell'Acquedotto del Peschiera tra viale dei Monfortani e via della Pineta Sacchetti direzione centro.

Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente. Dalle prime informazioni in possesso di alcuni colleghi sembra che gli agenti siano intervenuti per sedare una rissa.

Sul luogo dell’incidente, accanto ai rottami delle due volanti della polizia, sono accorsi in mattinata anche i parenti del poliziotto che ha perso la vita, accompagnati dai colleghi di lavoro anche degli altri agenti feriti. Momenti di grande commozione: qualcuno ha anche attaccato due mazzi di fiori sulla recinzione sopra il muro contro il quale sono finite le due auto della polizia. I vigili urbani, che stanno eseguendo i rilievi dell’incidente, hanno chiuso al traffico la carreggiata e transennato la zona. I curiosi vengono allontanati e qualcuno che ha scattato foto con il telefonino viene invitato dagli agenti a cancellare le immagini dai dispositivi.

«Il risveglio di oggi per noi poliziotti è stato amaro. Un giovane collega di appena 30 anni, in servizio alle volanti del commissariato Primavalle, è morto in seguito ad un tragico schianto con un’altra vettura della polizia, in zona Torrevecchia Monfortani. Lo scontro è stato violentissimo, il collega è morto sul colpo, mentre gli altri colleghi che erano con lui sono ricoverata in gravi condizioni». Lo fa sapere Fabio Conestà, segretario generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (Mosap). «La dinamica ancora non è chiara, ma pare che la vettura che si recava a sedare a una rissa, si sia scontrata con quella di altri colleghi che trasportavano un fermato. Il collega – dice Conestà – era originario di Treviso e faceva parte delle Fiamme Oro rugby. Passato ai servizi operativi in estate, aveva deciso di restare a Primavalle dove prestava servizio nel quarto turno volanti».

Messaggi di cordoglio da parte delle istituzioni. «Provo un forte, sincero dolore per la morte, questa mattina, dell'agente di polizia rimasto coinvolto nel gravissimo incidente a Roma. Esprimo le mie condoglianze alla sua famiglia e auguro pronta guarigione agli altri operatori della Polizia di Stato rimasti feriti». A scriverlo su «X» è il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.

Scrive anche il presidente del Senato Ignazio La Russa: «Alla famiglia della vittima giungano le mie sincere condoglianze e ai feriti l`augurio di pronta guarigione».