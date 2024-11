 Marsala: attenzione ai due ragazzi in monopattino, sono autori di diversi furti

18/11/2024 16:15:00

Hanno uno spiccato senso di rispetto per l'ambiente, ma sono sempre dei ladri, anche se vanno in monopattino. A Marsala, in particolare nella zona nord della città, si moltiplicano le segnalazioni di furti commessi da due giovani a bordo di monopattini elettrici. L’ultimo episodio, avvenuto in zona Oasi, ha visto un uomo derubato davanti alla propria abitazione. I due ragazzi, descritti come italiani, si sarebbero avvicinati velocemente per poi agire in pochi istanti e fuggire a bordo dei monopattini.

Secondo quanto riportato da alcune testimonianze, l’episodio non sarebbe un caso isolato. La tecnica adottata dai due malviventi – avvicinarsi rapidamente su monopattini per cogliere di sorpresa le vittime – sarebbe stata già utilizzata in altre occasioni. Non è chiaro al momento se le vittime siano prese di mira casualmente o se ci sia una pianificazione dietro i colpi.

L’uso di monopattini elettrici per commettere furti, un mezzo insolito per queste azioni, ha aumentato l’allarme tra i residenti. La velocità e la manovrabilità di questi mezzi rendono i ladri difficili da inseguire, mentre il loro comportamento apparentemente innocuo in strada può favorire l’effetto sorpresa.