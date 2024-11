Tagliate le gomme dell'auto della presidente della Folgore Castelvetrano

18/11/2024 08:05:00

Atto intimidatorio nei confronti della presidente della Folgore Castelvetrano, Margherita Barraco. Al termine della partita tra Folgore e Marsala 1912 qualcuno ha forato due gomme dell'auto della presidente della formazione castelvetranese. Il match si è disputato allo stadio di Mazara, nei pressi del quale era parcheggiata l'auto.

"Un gesto di somma stupidità compiuto da gente micragnosa e miserabile che non merita alcuna considerazionei. Mi sento di escludere la tifoseria marsalese che è stata corretta e che non avrebbe avuto motivo di compiere questo gesto" ha detto l'avvocato Barraco dopo aver trovato le gomme dell'auto tagliate (nella foto di PrimaPagina Mazara).

"Esprimo la mia piena solidarietà e vicinanza e dell’Amministrazione Comunale. Il gesto vile è inaccettabile e non ha giustificazione" ha dichiarato il sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini.

"Condanno fermamente qualsiasi forma di violenza e intolleranza, che non appartiene alla nostra comunità e non deve trovare spazio in nessun ambito della vita sociale e sportiva".