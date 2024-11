A Trapani la magia del Natale prende vita con il Concorso "Il Presepe Rurale"

18/11/2024 16:00:00

l Natale si avvicina e con esso il desiderio di rivivere le atmosfere suggestive della Natività. A Trapani, il Comitato Provinciale AICS si fa promotore di questa tradizione con la 31° edizione del Concorso Provinciale "Il Presepe Rurale", un'iniziativa che unisce la spiritualità del Natale alla creatività artistica.

Patrocinato dal Comune di Erice, dall'Ente Luglio Musicale Trapanese e dall'Unione Maestranze Trapani, il concorso è un'occasione per valorizzare l'arte presepiale in tutte le sue forme, dalle rappresentazioni più tradizionali alle interpretazioni più innovative.

Sei categorie per dare spazio a tutti

Per permettere a chiunque di partecipare, il concorso è suddiviso in sei diverse categorie:

Associazioni ed Enti: dedicata alle realtà associative del territorio che desiderano esprimere la propria creatività attraverso la realizzazione di presepi collettivi.

Scuole di ogni ordine e grado: un'opportunità per gli studenti di cimentarsi nella costruzione di presepi, stimolando la loro fantasia e manualità.

Chiese e Comunità religiose: uno spazio dedicato alle parrocchie e alle comunità religiose per condividere la propria interpretazione della Natività.

Famiglie - piccoli presepi: per le famiglie che desiderano realizzare piccole opere d'arte da esporre nelle proprie case.

Famiglie - grandi presepi: per chi ha spazio e passione per creare presepi di grandi dimensioni, ricchi di dettagli e personaggi.

Famiglie - presepi meccanici: una categoria dedicata ai presepi animati, che con i loro meccanismi e movimenti donano un tocco di magia in più alla rappresentazione.

Libera espressione alla creatività

Non ci sono limiti alla fantasia: i presepi possono essere realizzati con materiali tradizionali come il legno, il sughero e la terracotta, oppure con tecniche moderne e materiali innovativi. Sono benvenuti anche i presepi portatili e i mini presepi, perfetti per chi ha poco spazio a disposizione.

Come partecipare

Per partecipare al concorso, è sufficiente scaricare la scheda di partecipazione dal sito www.aicstrapani.it e consegnarla, compilata in ogni sua parte, entro il 27 dicembre presso la sede del Comitato AICS di Trapani in Via Livio Bassi, 201. Una giuria esperta valuterà i presepi in gara e premierà i primi tre classificati di ogni categoria.

Un'occasione per immergersi nell'atmosfera natalizia, esprimere la propria creatività e condividere la magia del Natale con tutta la comunità.