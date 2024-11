Porto di Marsala: c'è la firma per la progettazione, ma i fondi restano un miraggio...

18/11/2024 06:00:00

Finalmente c’è la tanto attesa firma per il contratto di progettazione del porto di Marsala. Dopo quasi quattro anni, durante i quali si sono susseguiti diversi sviluppi: prima il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, aveva chiesto alla Regione di procedere con la progettazione attraverso il fondo di rotazione, poi è arrivata la marcia indietro con la restituzione del fondo e di tutto il faldone agli uffici regionali; successivamente, lo scorso anno, si è arrivati all’assegnazione tramite gara d’appalto.

Ora, dopo tutto questo tempo, si è giunti alla firma tanto attesa, per la quale, nelle scorse settimane, si era svolta una riunione organizzata dall’ex sindaco Giulia Adamo e il lancio di una petizione online per chiedere lo sblocco della situazione e l’avvio esecutivo della nuova progettazione.

Ancora una volta, per il porto di Marsala, ci troviamo di fronte – ora come in passato – a un’incredibile perdita di tempo, così costante nel ripetersi a ogni tappa importante per l’infrastruttura marsalese da sembrare quasi orchestrata da una regia il cui unico obiettivo sia quello di rallentare i lavori, come una moderna “Penelope”.

Il sindaco Grillo si dichiara entusiasta per la firma, dicendo che è "un importante traguardo per la città", ma non si può ignorare il fatto che siano passati più di quattro anni dal suo insediamento. Un tempo così lungo che, in realtà, il porto avrebbe potuto essere già completato; e invece siamo ancora fermi alla fase di progettazione, con un piano regolatore portuale che rende “semi-abusivo”, se non del tutto irregolare, gran parte delle attività che si svolgono nel bacino portuale.

"Esprimo un sincero apprezzamento per l'impegno mantenuto dell'ex Governatore ed attuale Ministro Nello Musumeci, volto ad avviare l’iter per realizzare il porto di Marsala - scrive Grillo -. Ringrazio inoltre l'assessore regionale Alessandro Aricò per aver seguito il complesso iter che ha portato a questo risultato, e il direttore del Genio Civile di Trapani, ing. Giuseppe Marino, per il suo egregio impegno."

Il contratto, del valore complessivo di 1,2 milioni di euro, è stato aggiudicato a un Raggruppamento di Imprese di Roma. Il progetto punta alla messa in sicurezza del porto, opera ritenuta strategica per il futuro economico della città. Grillo ricorda che il primo passo verso questa fase fu avviato nel 2021 durante un incontro con Nello Musumeci, che allora definì l’opera "una priorità assolutamente necessaria allo sviluppo della città".

La soddisfazione di Giulia Adamo - L'ex sindaco Adamo ha commentato positivamente la firma, sottolineando il ruolo della mobilitazione civica: "La firma del contratto, avvenuta a poche settimane dal lancio della nostra petizione, dimostra l’importanza della partecipazione attiva dei cittadini. Finalmente è stato messo a disposizione il progetto predisposto durante il mio mandato, la cui esistenza è stata negata per anni. Invitiamo tutti i cittadini di Marsala a vigilare sull’iter del progetto, che deve ancora essere finanziato, e a continuare a firmare la petizione per accelerare i tempi di realizzazione."

Le critiche di Di Girolamo - L'ex sindaco Alberto Di Girolamo non ha risparmiato critiche, accusando Grillo di aver perso tempo prezioso e di fare propaganda: "Dopo quattro anni siamo ancora alla progettazione. Il sindaco celebra una firma come un grande traguardo, ma quanto tempo ci vorrà per il progetto? Dove sono i 60 milioni di euro promessi per i lavori? Esiste un decreto ufficiale o si tratta solo di promesse elettorali? Grillo ha restituito 700mila euro già ottenuti, rallentando l’iter, e ora si appropria di meriti che non ha."

Un futuro ancora incerto - Nonostante i toni trionfalistici del sindaco, il vero nodo resta il finanziamento dell’opera. Servono almeno 60 milioni di euro, che al momento non sono ancora disponibili e restano più che altro un miraggio.... La realizzazione del porto di Marsala, attesa da decenni, è ancora in bilico. Mentre si continua a discutere di firme e progetti, molti cittadini si chiedono se vedranno mai la posa della prima pietra, o se il porto resterà l’ennesima promessa incompiuta della politica locale. Nel video qui sotto vi riproponiamo gli ultimi venti anni a tappe del porto di Marsala che ancora non c'è e chissa quanto tempo deve ancora aspettare.