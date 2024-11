18/11/2024 06:00:00

Un fine settimana intenso per lo Sport in Provincia di Trapani, di seguito i risultati:

• Basket: Trapani Shark rullo compressore in serie A1, asfalta a proprio domicilio la neopromossa Trieste con il risultato di 93-98.Una partita meravigliosa, giocata a viso aperto da entrambe le formazioni che non hanno mai lesinato energie, questo il commento sul sito del Trapani Shark. Trapani riesce ad imporre il proprio ritmo fin da subito e mantiene il vantaggio per 33 minuti. A quel punto però arriva la reazione di orgoglio di Trieste che fa piovere triple fino a portarsi in vantaggio 85-81. Gli Shark, però, non mollano mai e caricati dalle bombe di Notae e Yeboah costruiscono il nuovo vantaggio poi sigillato da Robinson. Lo score: Galloway 20, Robinson 17, Notae 14, Horton 12, Rossato 10, Petrucelli 8, Alibegovic 8, Yeboah 5, Pleiss 4, Gentile 0, Mollura ne, Pullazi ne.

In serie C Unica torna sconfitta da Reggio Calabria con il risultato di 94-78 la Nuova Pallacanestro Marsala di Coach Peppe Grillo. Un risultato che non rispecchia perfettamente la prestazione dato che pur dando del filo da torcere ad una delle squadre più forti del campionato per buona parte dell'incontro, i lilibetani perdono in trasferta contro la Dierre Reggio Calabria che allunga il vantaggio in un finale piuttosto movimentato. Nota del match: espulso l'assistente allenatore marsalese Anteri. Tabellino: Dierre Reggio Calabria - Nuova Pallacanestro Marsala 94-78 Parziali: 23-19, 21-21, 25-20, 25-18. Dierre Reggio Calabria: Railans 14, Vukosavljevic 4, La Mastra 5, Idone 2, Fazzari 19, Angius 21, Laganà 4, Ripepi 14, Barrile 11. All. Cotroneo. Nuova Pallacanestro Marsala: Farruggia 18, Miculis 8, Cucchiara 2, Donato 4, Linares, Gentile 9, Frisella 11, Stankovic 4, Chen, Tartamella 12, Niang 10. All. Grillo. Di seguito le dichiarazioni post partita di Coach Repesa:

• Calcio serie C: quarta sconfitta stagionale per i granata di Aronica che perdono 2-1 in quel di Catania e complicano ulteriormente il cammino verso i piani alti della classifica. Ci si aspettava un segnale al campionato, una dimostrazione che il Trapani voleva tornare a lottare per il vertice ed invece si torna a casa leccandosi le ferite per una sconfitta che sul campo è anche sembrata meritata. I granata non sono quasi mai riusciti a creare problemi seri alla retroguardia etnea, se non che quando hanno pareggiato con Celiento, una squadra messa male in campo in cui il Catania è riuscito ad incunearsi bene, poi, Aronica cambia ed i granata riescono a rialzare la testa quel tanto che basta per il pareggio, ma un Catania che sentiva odor di vittoria la raggiunge assaporandola dopo cinque risultati negativi consecutivi. A margine di questa prestazione anche un leggero malore del Presidente Antonini, subito rientrato, che ha dovuto far ricorso ai sanitari negli spogliatoi. Di seguito gli highlights del match:

• Pallamano A1: non basta un grande cuore delle Arpie dell'Handball Erice che pareggiano 26-26 ritorno di European Cup contro le polacche dello Gniezno. Le ragazze di Coach Iñaki erano chiamate a recuperare il largo passivo della partita di andata in terra polacca ma trovano nuovamente una squadra forte fisicamente e tecnicamente che invece si porta in vantaggio conmerito. Ci vorrà il grande cuore neroverde ed il pubblico delle grandi occasioni per confezionare un recupero sontuoso fino al 23-24 che certifica il buon momento delle Arpìe ericine che avrebbero potuto anche vincere la sfida ma che si dovranno accontentare del pareggio. Un match da considerare un propellente di eccezionale valore per il prosieguo della stagione, che racconta di una AC Lyfe Style Handball Erice con tutte le carte in regola per fare sul serio nei prossimo appuntamenti di Coppa e di Campionato Italiano. Buono l'esordio dell'ala sinistrai Lucia Dalle Crode che nel fine partita dichiara: “Era la mia prima partita con l'Handball Erice, sono molto contenta per la reazione che abbiamo avuto nel secondo tempo. Adesso, dobbiamo concentrarci sul campionato italiano e dare il meglio di noi”.

• Volley B1: buona affermazione nel primo derby siciliano di stagione per la EnoDoro Marsala Volley che batte l'Albaverde Traina Caltanissetta per 3-0 grazie ai parziali 25/17 - 25/14 - 25/17. Un match mai messo in discussione dalle ragazze di Coach D'Amico che impongono il proprio gioco lasciando senza possibilità di recupero le avversarie. Tra le ospiti tante ex giocatrici lilibetane tra cui l'opposto catanese Rita Franceschini che con 9 punti personali è la top scorer delle nissene. Per la EnoDoro Marsala Volley ottima performance della centrale Giulia Caserta con 15 punti poi Varaldo 14, Pozzoni 11, Cecchini 7, Meniconi 3, Courroux 1, Carpio 1. Adesso testa alla trasferta di Fasano, importante bivio per il campionato delle marsalesi.

• Pallamano serie B: goleada della Puleo il Giovinetto Petrosino che in casa batte i giovani del Cus Palermo B 57-18 in un match facile dai primi istanti per i ragazzi di Coach Carmelo Benigno. Il tecnico lilibetano inserisce in campo tutto il roster a disposizione provando in partita qualche soluzione e concedendo spazio anche a chi ha meno minutaggio. Lo score: Tahar 11, Summa 10, Montalto 8, Giacalone 6, Mannone 6, Lombardo 5, De Vita 3, Chirco 2, Frisco 2, Parrinello 2, Pantaleo 1, Modello 1. L'Autosicura Pallamano Marsala torna a casa con una vittoria in tasca dalla trasferta contro il Villaurea. I ragazzi di Milenko Klijaic si impongono con il risultato di 25 a 38, primo tempo 12-19 posizionandosi al secondo posto solitario in classifica anche grazie al pareggio tra Girgenti ed Aretusa. Claudio Lo Cicero capocannoniere del torneo è seguito da Tahir del Giovinetto, una pallamano regionale che parla tanto marsalese/petrosileno non può che fare bene alla diffusione di questo sport. Lo score: Lo Cicero 15, Merghali 5, D'Aguanno G. 5, Rallo 3, Cibotaru 2, Mattarella 2, Inguì 2, Panicola 2, Campisi 1, Culicchia 1.

• Futsal: torna festante il Palazzetto dello Sport di Mazara per la vittoria in rimonta del Mazara Futsal 2020 sulla Gear Piazza Armerina con il risultato di 7-5 agguantando finalmente la prima vittoria casalinga della stagione nella sesta giortnata del Campionato serie A2 girone D. In rete Bruno, Alves (2), De Marco, Rivella (2) e Rosone. In classifica i gialloblu salgono a sette punti uscendo dalla zona play out. Grande vittoria del Marsala Futsal 2012 nella sesta giornata del campionato nazionale di serie B girone H che regola il Mistral Palermo con il risultato di 6-3. I ragazzi di Coach Torrejon vincono ancora superando con una prova di altra categoria una corazzata candidata alla vittoria finale come il Mistral Palermo. Marcatori: Barroso (3), Foderà, Patti, Abate. Lilibetani a punteggio pieno in classifica con cinque vittorie su cinque match giocati, per adesso secondi in attesa del turno di riposo della capolista.

• Calcio Eccellenza: risultati altalenanti per le squadre della Provincia di Trapani nella 10° giornata del Campionato di Eccellenza Sicilia girone A. Un totale di tre vittorie e due sconfitte che se fanno sorridere Accademia Trapani, Marsala e Castellammare, fanno riflettere Folgore e San Vito Lo Capo che dovranno cercare di riprendere da subito la strada che porta punti in classifica prima che succeda l'irreparabile. Il Castellammare Calcio batte il San Giorgio Piana per 1-0 e riprende a fare punti pesanti per la zona play off. I biancoazzurri si posizionano sulla linea dei play off. Il Marsala 1912 nel derby trapanese contro la Folgore Calcio di Castelvetrano riesce a segnare il gol vittoria con Martorana allo scadere dei tempi regolamentari riuscendo a conquistare l'intera posta in palio dopo aver subito per 90 minuti le trame degli ospiti. In classifica gli azzurri con 12 punti respirano aria pulita. Perde di misura a Sciacca il Città di San Vito Lo Capo. Il risultato finale di 2-1 ferma la classifica dei sanvitesi che con 11 punti occupano una posizione intermedia ad un solo punto dall'Accademia adesso in zona play out. Vince, dopo un periodo nero, l'Accademia Trapani che in quel di Lascari-Cefalù batte la formazione di casa con il risultato di 1-4. Una buona boccata di ossigeno per la classifica dei trapanesi che sono sempre nei play out, ma ad un solo punto dalla salvezza diretta. In foto il Marsala 1912: