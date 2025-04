Twirling: l'Asd Le Libellule Marsala conquista 17 medaglie d'oro all'interregionale Sicilia-Campania

10/04/2025 07:00:00

Possiamo ora dirlo con certezza. La do’TERRA Le Libellule Italia Marsala Twirling, non imita Paganini (il quale era solito non ripetere i suoi concerti) né sembra dare troppo peso al numero ‘17’ ed alla scaramanzia. Dopo la brillante prestazione offerta al PalaSerranò di Patti (ME) nella prima prova della serie, il sodalizio lilybetano presieduto da Mattia Galuppo ha concesso un clamoroso ‘bis’ in occasione della seconda ‘Fase’ del Campionato Interregionale Sicilia-Campania della specialità riservata alla Coppa Italia ed alla serie B/C individuale ed a squadre, ospite questa volta sul parquet del Pala ‘Don Pino Puglisi’ di Caltagirone, nel Catanese, riponendo in bacheca altre 17 medaglie d’oro. Alle quali si aggiungono undici podi, con 5 argenti e 6 bronzi, per un totale di 28 allori, addirittura uno in più rispetto alla prova inaugurale di Patti, già record. La do’TERRA Le Libellule Italia Marsala Twirling si conferma dunque attualmente tra le prime tre società in Sicilia e tra le primissime nel sud Italia. Un risultato complessivo, quello colto a Caltagirone che, unito ai successi ottenuti pure a Patti, consente a ben 21 ginnaste ed all’unico atleta di staccare sin d’ora il ‘pass’ per il Campionato italiano assoluto Twirling, in calendario tra fine maggio ed i primi di giugno al Pala Igor di Novara, ad una prova dal termine (in programma sabato 3 e domenica 4 maggio ancora a Patti).

Una soddisfazione non da poco per il primo dirigente Fabrizio Mannone ed ancor più per il tecnico federale FITw Giulia Mirabile, che vedono premiati i propri quotidiani sacrifici in palestra. Si conferma a Caltagirone, dopo la bella prestazione di Patti, la quattordicenne Dijamila Musella, autrice di ben tre acuti. Due ori e perciò altrettanti primi posti assoluti, nel Freestyle Youth A e nell’X-Strut Youth 2011-2012 B, a cui si aggiunge un argento, ottenuto in coppia con la vice allenatrice Lucrezia De Vita, nel Duo Senior C. Quest’ultima, oltre al citato secondo posto, è tornata a Strasatti di Marsala con una medaglia d’oro, nella specialità X-Strut Senior B e con un terzo gradino sul podio, un bronzo conquistato nel Freestyle Senior C. Anche per il giovanissimo Leo De Marco è giunta in terra catanese una bella conferma, con altre tre medaglie d’oro. La prima ottenuta tra i Solo Cadetti Maschile A, le altre nel Freestyle Cadetti Maschile B e nel Duo Cadetti B, come sempre in coppia acrobatica con Sara Mannone, per l’ennesima volta molto abili nel coinvolgere il pubblico presente sugli spalti con le loro coreografie. Sara Mannone ha inoltre vinto una seconda medaglia d’oro personale, nella categoria Freestyle Cadetti C, precedendo la petrosilena e compagna di colori a le Libellule Anna Genovese, ovviamente argento nella stessa categoria.

Memorabile conferma e duplice primo posto, a Caltagirone, anche per la tredicenne e quasi esordiente Greta Angelo, oro nel Solo Youth 2011-2012 Beginners (categoria nella quale ha prevalso su ben dodici avversarie) e primato in coppia anche nel Duo Youth Beginners, insieme ad Alice Ragona (pure lei con un oro al collo, dunque), un sodalizio che continua a dare frutti ed a divertire. Oro, a Caltagirone, peraltro con un ottimo punteggio, anche a firma della giovanissima Gaia Pipitone, nel Freestyle Cadetti B (davanti ad altre sette avversarie). Straordinaria affermazione per la do’TERRA Le Libellule Italia Marsala nel Team Artistico Cadetti C, dove i marsalesi Leo De Marco (alla sua quarta medaglia d’oro personale, in questa tappa di campionato), Sara Mannone, Anna Genovese, Gaia Pipitone e Lara Bilello, hanno prevalso con un buon margine di vantaggio sulle storiche “rivali” siracusane di Medea, al culmine di un confronto sportivo come sempre serrato. Primato e medaglia d’oro prontamente confermata, inoltre, dal Twirl Team Senior C, dove Adele Genovese, Chiara Parisi, Greta De Marco, Lucrezia De Vita, Marta Sciacca, Ginevra Monteleone e Chiara Chibbaro hanno “arpionato” la coppa consegnata dalla Federazione alla squadra vincitrice della categoria. Ancora medaglie d’oro ed esibizioni di alto livello, nella seconda Fase del Campionato interregionale a Caltagirone, per l’altra petrosilena Greta De Marco (prima nel Freestyle Youth C, dove ha messo d’accordo ben dodici avversarie, come a Patti), per Clara Sciacca (la migliore nella specialità Freestyle Youth 2011 B) e per Adele Genovese (oro Freestyle Junior A), così come per l’esordiente petrosilena Giulia Pipitone, vincitrice in volata e con merito nella categoria Freestyle Youth 2011-2012 Beginners, ma medaglia di bronzo e terzo posto finale nel Duo Youth Beginners, in coppia con la debuttante Sara Pipitone. Quest’ultima si porta inoltre a casa l’argento e la conseguente piazza d’onore nel Solo Youth 2011-2012 Beginners, alle spalle della citata compagna di colori Greta Angelo.

A salire sul gradino più alto al Pala “Don Pino Puglisi” sono state ancora le ottime libelluline Sara Sciortino e Chloe Gerardi (oro nel Duo Youth B). Quest’ultima ha ottenuto ancora l’argento nella specialità Freestyle Youth 2012 B, precedendo di pochissimo nella medesima categoria, curiosamente, proprio Sara Sciortino, che ripone quindi in bacheca una medaglia di bronzo. Nel Solo Youth 2012 B, piazza d’onore ed un argento al collo per l’altra “libellulina” Ginevra Monteleone (che rimedia inoltre un quinto posto nel Freestyle). In netta crescita, a Caltagirone, la giovanissima esordiente Lara Bilello, che ottiene una sospirata medaglia di bronzo nel Solo Cadetti 2014 Beginners, terzo posto e bronzo replicati dalla più esperta Chiara Chibbaro, nella categoria Due Bastoni Junior B (anche una quarta piazza finale, per lei, nel Solo Junior A). Altro terzo gradino sul podio calatino e bronzo anche per Clelia Scurti (nel Freestyle Youth 2011 B, specialità vinta dalla citata compagna Clara Sciacca). Tra gli altri risultati di spicco colti dalla do’TERRA Le Libellule Italia Marsala nella 2a Fase del Campionato Interregionale Twirling di Caltagirone, sebbene ai piedi del podio, figurano i quarti posti di Greta De Marco (X-Strut Youth A), Marta Sciacca (Solo Junior B), la quinta posizione a nome di Alessia Papa (X-Strut Junior B, piazzata anche al settimo posto nel Solo Junior B) e la sesta piazza a firma di Gaia Pipitone (nel Duo Cadetti C, con Anna Genovese) e Costanza Lipani (che ha ancora gareggiato in condizioni fisiche non ottimali, nell’X-Strut Junior B). Meno fortunate, infine Noemi Piccione (7a, X-Strut Youth B) e Chiara Parisi (anche lei al settimo posto, pur in non buone condizioni fisiche, nel Freestyle Junior C; l’atleta di Petrosino ha comunque già staccato il “pass” per prendere parte alla Nations Cup ed alla World Cup di Twirling, in programma l’estate prossima a Torino).

Sicuri di accedere al Campionato italiano assoluto Twirling per la Coppa Italia e la serie B e C in programma dal 31 maggio al 2 giugno a Novara, in Piemonte, saranno dunque per i colori de la do’TERRA Le Libellule Italia Marsala l’atleta Leo De Marco e le ginnaste Greta Angelo, Lara Bilello, Chiara Chibbaro, Greta De Marco, Lucrezia De Vita, Adele Genovese, Anna Genovese, Chloe Gerardi, Sara Mannone, Ginevra Monteleone, Dijamila Musella, Alessia Papa, quindi Chiara Parisi, Gaia Pipitone, Giulia Pipitone, Sara Pipitone, Alice Ragona, Clara Sciacca, Marta Sciacca, Sara Sciortino e Clelia Scurti.