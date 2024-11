Marsala, l'angolo di Piazza Matteotti con via Omodei è completamente al buio

18/11/2024 18:10:00

Una parte di Piazza Matteotti a Marsala, all’angolo con Via Giulio Anca Omodei, è al buio. La zona, in pieno centro storico, al calare del sole si trasforma in un'area pericolosamente buia, è questa la segnalazione della nostra lettrice Silvana.

"Desidero portare a conoscenza un problema di mancanza di illuminazione in Piazza Matteotti angolo Via Giulio Anca Omodei. Ho inviato le foto all’Assessore competente chiedendo una soluzione immediata", racconta.

Le immagini allegate, scattate sia di giorno sia di sera, documentano chiaramente la situazione. Durante il giorno si notano plafoniere da pavimento che appaiono non funzionanti, mentre di sera l’area è immersa in un buio profondo, con evidenti rischi per la sicurezza, specie per i pedoni.

