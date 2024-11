19 Novembre: vince il centrosinistra, tragedia per i botti illegali

Fatti principali del 19 novembre 2024

Il centrosinistra trionfa in Emilia-Romagna e Umbria

Il centrosinistra celebra la doppia vittoria con De Pascale nuovo governatore dell’Emilia-Romagna e Proietti alla guida dell’Umbria. Nonostante il successo, il dato più significativo resta l’astensione, con una partecipazione molto bassa in entrambe le regioni. Lega e M5s hanno registrato un forte calo di consensi.

Appello per il latte materno al Bambino Gesù

L’ospedale Bambino Gesù di Roma lancia un appello per le donazioni di latte materno, che scarseggia ormai in tutta Italia, mettendo a rischio neonati prematuri e bambini con patologie complesse.

Tragedia ad Ercolano per i botti illegali

Tre giovani sono morti nell’esplosione di una fabbrica abusiva di fuochi d’artificio a Ercolano, progettata per produrre botti per il Capodanno. L’episodio riaccende i riflettori sulla pericolosità del mercato illegale dei fuochi d’artificio.

Violenza a Giugliano, bambino accoltella un coetaneo

Un bambino di dieci anni ha accoltellato un ragazzino di tredici anni a Giugliano, nel tentativo di difendere il suo pallone. Il ferito è stato trasportato in ospedale, mentre le autorità indagano sulle circostanze.

Mosca critica Biden e intensifica i raid su Odessa

La Russia accusa Biden di «gettare benzina sul fuoco» per aver autorizzato l’uso di missili a lungo raggio contro obiettivi in territorio russo. Intanto, i bombardamenti russi hanno causato dieci vittime a Odessa.

Esplorazione della pace e morti tra gli ostaggi a Gaza

Il premier israeliano Netanyahu ha dichiarato che almeno 50 degli ostaggi ancora trattenuti a Gaza potrebbero essere morti. Intanto, la Turchia smentisce l’apertura di un ufficio di Hamas sul proprio territorio.

Proteste dei contadini francesi contro il Mercosur

A Parigi e in altre città francesi, i contadini sono scesi in piazza con i trattori per protestare contro l’accordo di libero scambio Ue-Mercosur, che potrebbe danneggiare la loro economia.

Mattarella al Quirinale per il film su Berlinguer

Il presidente Sergio Mattarella ha assistito a una proiezione del film dedicato alla figura di Enrico Berlinguer, celebrando il lascito politico dello storico leader del PCI.

Allarme inquinamento a New Delhi

La qualità dell’aria di New Delhi ha raggiunto livelli 50 volte superiori ai limiti stabiliti dall’OMS, rappresentando un grave pericolo per la salute pubblica.

Ladri al castello di Windsor

Mentre i principi di Galles dormivano con i loro figli in un cottage accanto, ladri hanno rubato un pickup e un quad dal fienile del castello di Windsor.