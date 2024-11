Castelvetrano, presa la baby gang incubo dei negozianti

19/11/2024 08:14:00

A Castelvetrano è stata smantellata una baby gang composta da giovanissimi, tutti minorenni, accusati di una serie di furti a un negozio di abbigliamento sportivo in via Tagliata. Tra loro anche una ragazza. L'operazione è scattata grazie all'astuzia del titolare del negozio, che, dopo aver subito diversi colpi, ha deciso di agire personalmente per mettere fine ai raid.

Sabato sera - come riporta il GdS - il titolare si è appostato con il cellulare, registrando i movimenti dei giovani nei pressi del negozio e documentando il tentativo di forzare la porta. Dopo aver ricevuto indicazioni su un nuovo tentativo domenica sera, il commerciante ha avvisato i carabinieri, che sono intervenuti tempestivamente. Alcuni ragazzi sono stati fermati nei pressi dei binari ferroviari, dove avevano tentato la fuga, mentre gli altri componenti della banda sono attivamente ricercati.

Secondo quanto emerso, la baby gang, gestita da un giovane tunisino con il supporto di una coppia, avrebbe commesso altri furti in passato. Le forze dell'ordine stanno indagando per accertare ulteriori responsabilità.