Alunni del "Lombardo-Radice" protagonisti delle giornate FAI. Progetto STEM al Liceo "Adria-Ballatore"

19/11/2024 11:05:00

In occasione delle Giornate FAI di Autunno, la Dott.ssa Graziella Zizzo, responsabile della Sezione del FAI di Castelvetrano ha coinvolto la comunità scolastica in un’esperienza di visita di alcuni monumenti e del Centro Storico di Castelvetrano.



L’I.C. Lombardo Radice Pappalardo, da sempre impegnato nella promozione della Pedagogia del Patrimonio e dell’Educazione alla Bellezza, ha subito dato l’assenso all’iniziativa ed in particolare il 18 e il 22 novembre alcuni alunni delle classi seconde della Scuola Secondaria di I grado dei plessi Pappalardo e Medi rivestiranno il ruolo di ciceroni per i loro compagni di classe (146 alunni) e per gli alunni della Scuola Primaria per le classi IV e V dei plessi dell’Istituto, Dante Alighieri, Lombardo Radice e Verga (147 alunni), oltre che per tutti coloro che vorranno visitare i luoghi scelti.

Per i giovani ciceroni è stata un'esperienza nuova che ha permesso loro di mettere al servizio degli altri i saperi, oltre che conoscere e studiare l’architettura e la storia della Chiesa di San Domenico e della Chiesa dell’Assunta (Chiesa Madre) per raccontarla agli altri.

Gli studenti dell’Istituto coinvolti nelle due giornate saranno circa 300 e la visita sarà impegnativa non solo per i giovani ciceroni, ma anche per gli allievi visitatori che hanno studiato in classe i monumenti scelti; è stata per tutti una ineguagliabile opportunità di educazione tra pari, un’esperienza educativa nuova, che ha permesso di riscoprire il piacere dello studio finalizzato al racconto, davanti a un pubblico costituito dai compagni di classe e visitatori.

Le due giornate saranno anche un esempio delle attività di Educazione Civica svolte dalla scuola, come recita l’art.9 della Costituzione italiana “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni” e che sottolinea come il rapporto diretto tra cultura, ambiente, patrimonio artistico faciliti la crescita e lo sviluppo armonico e corretto della consapevolezza civica dei giovani.

Per chi non ha potuto partecipare il 18 Novembre, l’iniziativa sarà ripetuta il 22 e i giovani ciceroni dell’I.C. Lombardo Radice Pappalardo vi attendono nella Chiesa di S.Domenico (alunni del plesso Pappalardo) e nella Chiesa dell’Assunta (alunni del plesso Medi) per accogliervi e coinvolgervi in un viaggio emozionante nella bellezza dei siti e delle loro peculiarità artistiche e architettoniche.



Al Liceo Adria Ballatore il progetto Think Make Improve

Il 14 novembre 2024 è iniziato presso il Liceo Adria - Ballatore di Mazara del Vallo il percorso per potenziare le competenze STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), uno dei laboratori del progetto “Think Make Improve”.



Gli studenti dei 3 indirizzi (scientifico, scientifico opzione scienze applicate, classico e linguistico) hanno iniziato oggi il progetto applicando la metodologia didattica: “Learning by doing” ovvero imparando facendo.

L’intento del programma è quello di far comprendere agli studenti i concetti di chimica, scienze e biologia svolgendo delle attività di laboratorio. Mediante l’utilizzo del laboratorio di chimica e di scienze presenti nel Liceo, il prof Diego Foderà nel ruolo di docente esperto, la prof.ssa Stefania Papa nel ruolo di docente tutor, e l’assistente tecnico sig. Giuseppe Gandolfo, ambiscono ad appassionare gli studenti alla curiosità per lo studio delle materie STEM.