20 Novembre: missili sulla Russia, Borse in calo, sciopero dei medici

Missili Usa sulla Russia e replica nucleare di Putin L’Ucraina ha lanciato sei missili Atacms verso il territorio russo, con un solo obiettivo colpito. Putin ha aggiornato le linee guida per l’uso dell’arsenale nucleare, autorizzandone l’impiego anche contro Paesi non nucleari ma alleati di potenze atomiche.

Borse in calo per la tensione internazionale

Le piazze europee hanno registrato forti ribassi, mentre le tensioni sulla guerra in Ucraina e le minacce di Putin continuano a destabilizzare i mercati.