 Carcere di Trapani: i nomi degli indagati nell’inchiesta sulle violenze

20/11/2024 14:25:00

Emergono nuovi particolari dall'inchiesta sulle presunte violenze e torture avvenute all’interno del carcere Pietro Cerulli. Nell’indagine, che conta 55 indagati tra agenti della polizia penitenziaria e personale, sono emersi gravi episodi di maltrattamenti nei confronti di detenuti, in particolare quelli considerati più vulnerabili.

Nomi degli indagati

Di seguito, riportiamo i nomi delle persone coinvolte, in ottemperanza al diritto/dovere di cronaca e in quanto contenuti nel decreto di perquisizione. Ricordiamo che tutti gli indagati sono da ritenersi innocenti fino a prova contraria, come sancito dal principio di non colpevolezza, e che l’inchiesta è ancora in corso:

Pietro Angelo

Claudio Angileri

Salvatore Angileri

Massimo Anzelmo

Angelo Baiata

Paola Patrizia Basiricò

Filippo Bucaria

Stefano Candito

Francesco Cardella

Paolo Cassiba

Vito Cisaro

Leonardo Crapanzano

Salvatore Curatolo

Giovanni D’Amico

Michele Delcioni

Claudio Di Dia

Antonio Di Pasquale

Angelo Drago

Antonino Fazio

Antonino Ficara

Giacomo Genovese

Giuseppe Gervasi

Giacomo Giuliana

Filippo Guaiana

Alessandro Iabichella

Francesco Marrone

Giuseppe Martines

Antonio Mazzara

Antonino Mazzara

Rosario Miceli

Guglielmo Montalto

Andrea Motugno

Francesco Pantaleo

Roberto Passalacqua

Andrea Pisciotta

Giuseppe Francesco Prestifilippo

Vincenzo Rallo

Nicolò Rondello

Giacomo Ruggirello

Sebastiano Santoro

Sergio Savona

Salvatore Schifano

Francesco Sugamiele (classe 1968)

Francesco Sugamiele (classe 1971)

Pasquale Tartamella

Salvatore Todaro

Le accuse

Gli indagati sono accusati a vario titolo di reati che vanno dalla tortura, calunnie e falso in atti pubblici fino a percosse e trattamenti degradanti. Gli episodi emersi includono presunte aggressioni, umiliazioni e maltrattamenti fisici e psicologici nei confronti dei detenuti, con aggravanti legate alla loro posizione di pubblici ufficiali.

L’inchiesta, ancora in corso, evidenzia un quadro inquietante che ha sollevato interrogativi sulle condizioni delle carceri e sulla tutela dei diritti fondamentali dei detenuti. È doveroso sottolineare che l’attività investigativa non coinvolge la direzione del carcere, che ha anzi collaborato con le autorità competenti.

Il contesto

Questa pubblicazione si pone nell’ambito di un esercizio di trasparenza e informazione, garantendo il diritto all’opinione pubblica di conoscere i dettagli di un’indagine di rilevanza sociale e istituzionale. Resta centrale il principio di presunzione di innocenza, fino a eventuali accertamenti definitivi in sede giudiziaria.