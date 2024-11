Le più belle auto d'epoca e sportive alla Milano Autoclassica 2024 

20/11/2024 21:20:00

La Milano AutoClassica 2024, tenutasi presso i padiglioni di Fiera Milano Rho, ha confermato il suo status di evento imperdibile per gli amanti delle auto d’epoca, delle supercar e della storia dell’automobilismo, registrando numeri straordinari.

Più di 82.000 visitatori, 4.500 vetture offerte, 1.000 auto iscritte ai raduni e oltre 600 accrediti stampa: questi i dati che testimoniano il successo di una manifestazione che continua a crescere ed emozionare.

Tra le protagoniste in mostra:

La leggendaria Ferrari F40 LM del 1987.

La Ferrari 512 BB LM, costruita in soli 27 esemplari, che debuttò alla 24 Ore di Le Mans del 1978.

La nuova Ferrari 499 P del 2023.

Celebrazioni speciali hanno reso omaggio a modelli iconici, come i 70 anni della Mercedes-Benz 300 SL “Ali di Gabbiano”, i 70 anni dell’Alfa Romeo Giulietta e i 40 anni della Ferrari Testarossa.

L’area MAC NEXT GEN, dedicata alle nuove generazioni di collezionisti e appassionati, ha saputo catturare l’attenzione con dimostrazioni spettacolari e supercar elaborate, creando un ponte tra tradizione e innovazione.

“L’amore per le auto classiche e sportive è una passione che unisce generazioni. Milano AutoClassica celebra questa passione senza fine, regalando ai visitatori un’esperienza unica”, ha dichiarato Andrea Martini, presidente dell’evento.

Milano AutoClassica si riconferma così un appuntamento unico per chi ama vivere e respirare la storia dell’automobilismo in tutte le sue forme. Non vediamo l’ora di scoprire cosa ci riserverà la prossima edizione!

📸 Le foto sono state realizzate da Paolo Cudia.

Da motoriedintorni.com