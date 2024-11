Favignana, l'Amministrazione chiede il ripristino del calendario pediatrico

20/11/2024 22:30:00

L'Amministrazione comunale di Favignana ha chiesto all'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani il ripristino della seconda giornata settimanale del servizio pediatrico sull'isola, attualmente ridotto a una sola giornata. L'istanza è stata inoltrata tramite una nota del vice sindaco Ignazio Galuppo, con delega alla Sanità, datata 25 ottobre scorso. La riduzione del servizio da due a una sola giornata settimanale ha creato notevoli disagi alle famiglie residenti, che si trovano in difficoltà nel garantire ai propri figli l'assistenza sanitaria necessaria.

"I presidi sanitari rappresentano una risorsa fondamentale per contrastare le disuguaglianze derivanti dall'insularità", afferma il vice sindaco Ignazio Galuppo. "Tali disuguaglianze, se non adeguatamente affrontate, rischiano di compromettere gravemente il diritto alla salute, in particolare quello dei bambini, che deve essere tutelato come priorità assoluta".

In risposta alla sollecitazione, l'Azienda Sanitaria Provinciale ha assicurato che, appena sarà possibile conferire l'incarico definitivo alla pediatra che attualmente opera in regime di supplenza, si procederà al potenziamento del servizio con il ripristino della seconda giornata.

"Ringraziamo l'ASP per la tempestiva risposta e l'impegno dimostrato nel garantire il ripristino del servizio", commenta Galuppo. L'Amministrazione comunale resta fermamente impegnata nella tutela della salute e del benessere dei cittadini e continuerà a monitorare la situazione per assicurare che i servizi sanitari sul territorio egadino siano sempre adeguati alle esigenze della comunità.