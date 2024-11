Calcio a 5: torna la Coppa Divisione. Alle 20 di oggi il Marsala Futsal a Villaurea

21/11/2024 18:00:00

Il Marsala Futsal 2012 fa in tempo ad archiviare la gara di Campionato contro il Mistral Palermo vinta 6 a 3 per gettarsi a capofitto nella quarta giornata di Coppa Divisione con gli azzurri a punteggio pieno al pari del Villaurea, squadra che incontrerà stasera, 20 novembre, alle ore 20.30, al Pala Don Bosco del capoluogo siciliano. Mister Rafa Torrejon schiera per l’occasione: Nicolas Cosenza e Marco Villa in porta, Capitan Gabriele Foderà, Alessandro Patti, Giorgio Emiliano, Nikolas Sanalitro, Andrea Alessi, Andrea Romano, Pietro Bonafede 33, Alberto Taormina, Kevin Pellegrini, Nico Valenti. Nelle precedenti due gare di Coppa, a cui partecipano gli atleti Under 23 di ogni società, il Marsala Futsal ha conquistato una vittoria, la prima esterna, contro l’Atletico Canicattì per 7 a 4, vincendo per 8 a 1 contro il Mistral. La gara contro il Villaurea sarà arbitrata da Davide Salvatore Fonti arbitro 1 (sez. di Caltanissetta), Michele Corrado Schillaci arbitro 2 (sez. di Enna), Gaspare Giarratano crono (sez. di Agrigento).