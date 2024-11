Marsala, diverse auto vandalizzate al parcheggio comunale del lungomare

21/11/2024 14:45:00

Diverse auto danneggiate al parcheggio comunale del lungomare di Marsala, nei pressi del Salato. Questa mattina, intorno alle 7:45, diverse auto parcheggiate sono state trovate visibilmente danneggiate a causa di atti vandalici. I veicoli, lasciati la sera prima, presentavano graffi, lunotti rotti - sono state utilizzate delle pietre - e altri segni di danneggiamento.

Il parcheggio, situato in una zona strategica per accogliere visitatori, dovrebbe rappresentare un punto di riferimento sicuro per chi si reca nel centro storico della città.

Residenti e cittadini chiedono l’installazione di telecamere di sicurezza per monitorare l’area e prevenire ulteriori episodi di vandalismo. "È inaccettabile che un luogo così importante per l’accoglienza di turisti e scolaresche versi in queste condizioni - ci scrive una lettrice -. Occorre maggiore attenzione da parte delle autorità locali", ha dichiarato una cittadina che ha subito il danno alla propria auto.

