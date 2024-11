Trapani: Giovanni Pellegrino, presidente Automobile Club, nel Consiglio Sportivo Nazionale dell’Aci

21/11/2024 19:00:00

Giovanni Pellegrino, presidente dell’Automobile Club Trapani, è stato eletto nel Consiglio Sportivo Nazionale dell’Aci. L’elezione è avvenuta nel corso del rinnovo delle cariche dell’Automobile Club e per Pellegrino si tratta di un premio per le attività che l’Ac Trapani pone in essere sia in ambito sportivo sia per i servizi che, quotidianamente, l’Automobile Club assicura a tuttigli utenti della provincia di Trapani.

“E’ un importante riconoscimento per l’azione svolta dall’Automobile Club Trapani – sono le parole di Giovanni Pellegrino, già componente del Consiglio Sportivo Nazionale dell’Aci dal 2013 al 2017 -. L’Ac Trapani è vicina agli utenti per i servizi che garantisce agli automobilisti

di tutto il territorio provinciale e, in aggiunta, da 70 anni organizza la Cronoscalata Monte Erice, tra le competizioni sportive più importanti della Sicilia, sempre valida per il massimo trofeo nazionale, prima il Civm e, dallo scorso anno, il Campionato Supersalita nel quale figurano le sette migliori gare d’Italia”.

Giovanni Pellegrino, al quinto mandato da presidente dell’Ac Trapani dopo l’elezione dello scorso anno, entra a far parte del Consiglio Sportivo Nazionale come uno dei dieci rappresentanti delle Ac Provinciali, così come prevede lo statuto dell’Aci.

“L’azione che abbiamo portato avanti – conclude – ha in questi anni ha consentito di raggiungere, adesso, una serenità contabile importantissima”.

