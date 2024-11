 "Campobello può rinascere?", il 1° dicembre assemblea cittadina

21/11/2024 22:00:00

Domenica 1 dicembre alle ore 10:00, in Via Risorgimento 74, a Campobello di Mazara, si terrà la 1ª Assemblea Pubblica dedicata alla rinascita del comune. L'evento, organizzato da associazioni e movimenti attivi all'interno della comunità, rappresenta un momento cruciale per fare il punto sulla situazione amministrativa del paese, recentemente dichiarato in dissesto finanziario, e per costruire una visione condivisa di rilancio e sviluppo.

L'incontro, intitolato provocatoriamente "Campobello può rinascere?", si propone di affrontare i problemi principali che affliggono la città, ma soprattutto di presentare soluzioni concrete e realizzabili, fondate su esperienze, professionalità e competenze specifiche. Il punto di partenza sarà proprio la valorizzazione dei "tesori" che Campobello già possiede, ma che nel corso degli anni non sono stati adeguatamente sfruttati.

Un invito aperto alla comunità

La partecipazione è aperta a tutti i cittadini, che avranno la possibilità di intervenire, esprimere la propria opinione e confrontarsi direttamente con rappresentanti istituzionali a livello locale, provinciale e regionale.

Questo evento vuole rappresentare un vero e autentico cambio di marcia, mettendo al centro un modello di crescita basato su progettualità concrete e condivise, capace di far risorgere il comune e restituire fiducia alla comunità.

Concludono gli organizzatori con una forte esortazione: "Forza Campobello!", un appello alla coesione e alla determinazione per affrontare insieme le sfide del presente e costruire un futuro migliore.