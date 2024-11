Valderice, il Sindaco Francesco Stabile entra in Forza Italia

21/11/2024 02:00:00

Forza Italia si rafforza in provincia di Trapani con l'adesione del Sindaco di Valderice, Francesco Stabile, che insieme al Presidente del Consiglio Comunale, a diversi assessori e consiglieri comunali, ha ufficializzato il suo ingresso nel partito azzurro. L’annuncio è stato dato durante un evento tenutosi ieri nella gremita sala dell’Hotel Venere di Erice, alla presenza del Segretario regionale di Forza Italia, Marcello Caruso, e di numerosi sostenitori.

Un progetto politico condiviso Riconfermato nel 2023 con quasi il 60% dei consensi, Francesco Stabile ha spiegato i motivi della sua scelta politica, sottolineando la visione di moderazione, partecipazione e radicamento territoriale che caratterizza Forza Italia.

“Questa decisione – ha dichiarato Stabile – nasce dalla volontà di aderire a un progetto politico che valorizzi le competenze e favorisca la crescita delle nostre comunità. Invito anche gli amministratori dei comuni vicini a unirsi a questa sfida, perché insieme possiamo costruire un percorso che metta davvero al centro le esigenze del territorio.”

La presenza del Segretario regionale Marcello Caruso ha rimarcato l’importanza strategica di questa adesione per il partito. “L’ingresso di Francesco Stabile e della sua squadra è un segnale forte – ha affermato Caruso –. Forza Italia si conferma una forza politica aggregante e attrattiva, capace di coinvolgere amministratori locali di grande esperienza. Il nostro obiettivo è continuare a essere un punto di riferimento per chi vuole mettere le proprie competenze al servizio della collettività, in pieno rispetto dei valori della democrazia e della partecipazione.”

Forza Italia si rafforza nel Trapanese

L’adesione del primo cittadino di Valderice e della sua squadra rappresenta un tassello importante per il consolidamento di Forza Italia a livello territoriale. Una mossa che, secondo gli osservatori politici, punta a creare una rete di amministratori locali coesa e pronta ad affrontare le sfide politiche ed amministrative della provincia.