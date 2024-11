Trapani ospita il 1° Foto Raduno: un viaggio tra arte, storia e fotografia

22/11/2024 22:00:00

Domenica 24 novembre 2024, la città di Trapani diventerà il palcoscenico di un evento speciale dedicato agli appassionati di fotografia e cultura: il 1° Foto Raduno, un’occasione unica per esplorare il centro storico attraverso l’obiettivo fotografico e immergersi nei suoi tesori artistici e architettonici.

Il Programma

L’appuntamento è fissato per le ore 09:30 in Piazza Municipio n.1, dove si terrà la verifica dei partecipanti prima dell’inizio dell’escursione guidata, previsto per le ore 10:00.

Sarà Roberto Manuguerra a guidare i partecipanti in un affascinante percorso tra le vie del centro storico di Trapani, esplorando siti di grande interesse storico e artistico come: Palazzo della Posta Centrale - Palazzo D’Ali - Palazzo Cavarretta - Chiesa del Collegio - Cattedrale di San Lorenzo - Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio, custode dei Gruppi Sacri dei Misteri - Torre di Ligny

Non mancheranno tappe in altri luoghi suggestivi e scorci pittoreschi, perfetti per immortalare l’anima della città in immagini uniche. La pausa pranzo sarà libera e si svolgerà alle ore 13:30, lasciando ai partecipanti il tempo per rilassarsi e riflettere sugli scatti del mattino.

I partecipanti avranno la possibilità di far parte di una mostra collettiva con le foto scattate durante il Foto Raduno. Ogni fotografo potrà inviare un massimo di tre immagini in formato 30×45 cm, con risoluzione 300 DPI, all’indirizzo email fotoradunoicdv@gmail.com.

Per candidarsi alla mostra, sarà necessario scaricare e compilare i moduli disponibili sul sito dell’evento e inviarli insieme agli scatti. È richiesto un contributo di € 5.00 per ogni foto selezionata, a copertura delle spese di stampa, con la selezione affidata a una commissione qualificata.

L’iscrizione al Foto Raduno è gratuita, rendendo l’evento accessibile a tutti, dagli appassionati di fotografia ai professionisti, passando per chi vuole semplicemente vivere un’esperienza diversa, immerso nella bellezza di Trapani.