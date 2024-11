Trapani, "oltre le panchine, in Corso Piersanti Mattarela mancano le strisce pedonali"

22/11/2024 14:00:00

Egregio direttore, con l’occasione Le porgo le mie felicitazioni per la sua recente meritata assoluzione. Traggo spunto dall’articolo riportato lunedì 18 su TP 24 relativo alla segnalazione del sig Francesco e cioè che a Trapani: "In corso P.S. Mattarella non c'è una panchina". Fosse solo questa mancanza che, seppur essere una “comodità” per le persone, la loro mancanza credo non ne possa mettere a rischio l’incolumità fisica come nella fattispecie che espongo in appresso.



Restando in zona infatti, atteso che il semaforo posto ad incrocio tra il C.P.S. Mattarella e la via Convento San Francesco di Paola è guasto da moltissimo tempo e che l’amministrazione di Erice sta lavorando da moltissimo, moltissimo tempo su un progetto alternativo al semaforo realizzando, spazio permettendo, una rotatoria, resta il fatto che da parte della stessa non si è posto il problema della sicurezza dell’attraversamento stradale dei pedoni.



E’ sotto gli occhi di tutti infatti che la mancanza di strisce pedonali, considerato l’intenso traffico veicolare anche di mezzi pesanti e di emergenza nei due sensi di marcia e di quelli provenienti dal C.P. S. Mattarella della città di Trapani, rappresenta un serio pericolo latente per chi intende attraversare la via C.S.F.d.P.per immettersi nella via Manzoni della città di Erice. Medesima situazione di pericolo, sempre per la mancanza di strisce pedonali si ravvisa anche quando i pedoni, provenienti dalla via Manzoni , si avventurano per immettersi nel c.P.S.M.



Ma non finisce qui, perché alcune traverse, sempre del Corso Piersanti Mattarella. come la via dei Cedri, la via F. Rodolico interessate da intenso traffico veicolare anche nei due sensi di marcia, non si capisce perché, a differenza delle altre che si trovano più in avanti come la via Formica che le hanno, sono prive di strisce pedonali.

Non sarebbe quindi il caso in attesa che venga definita questa ’annosa questione del semaforo di C.P.S. Mattarella, di procedere a disegnare negli attraversamenti stradali le strisce pedonali?



Forse, come me, qualcuno ricorderà il vecchio proverbio che così recita: “mentri u dutturi sturia u malato mori”.



Buon lavoro e grazie, come sempre, per la cortese ospitalità



Rosario Salone