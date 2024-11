Marsala, grande partecipazione alla convention della Lega. Lo Curto: "Partito concreto per i territori"

22/11/2024 06:00:00

La Lega in Sicilia c’è, in provincia di Trapani ha battuto un colpo martedì 19 novembre facendo il pienone a San Pietro. La commissaria provinciale Eleonora Lo Curto ha saputo trovare l’argomento giusto: la crisi agricola.

A Marsala è arrivato l’assessore regionale all’Agricoltura, Salvatore Barbagallo, l’ex assessore e attuale deputato Luca Sammartino, l’assessore regionale alla Istruzione e Formazione Mimmo Turano. Un incontro dibattito che ha toccato uno degli argomenti più significativi del momento, perché la siccità e la crisi abbattuta sul settore non ha precedenti.

Non si vedeva una sala così gremita da tanto tempo, a dimostrazione che argomenti di interesse collettivo fanno avvicinare le persone alla politica, che arriva non solo per la campagna elettorale ma per parlare di futuro e presente. Una convention di partito che ha messo insieme il gruppo dirigente della Lega siciliana con gli stakeholders del trapanese e gli amministratori locali, da cui sono partite delle proposte di partito per il territorio.

Soddisfatta Eleonora Lo Curto: “Nel corso del meeting abbiamo avuto il modo di confrontarci con le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali, gli ordini professionali, gli agricoltori, gli imprenditori, i dirigenti delle Cantine sociali e tanti amministratori dei Comuni limitrofi. Al tema dell’agricoltura e della siccità è stato dedicato tanto spazio, presentando tutte le iniziative messe in campo dal governo regionale e dai due nostri assessori, Luca Sammartino prima, e Salvatore Barbagallo adesso. E’ stato fatto un focus approfondito sui prossimi bandi in scadenza e in fase di presentazione per il mondo agricolo”.

Spazio anche alla riforma della Formazione professionale dell’assessore Turano, ha sottolineato la Lo Curto: “Proposte chiare e finalizzate a salvaguardare l’occupazione ed a fare in modo che i corsi rispondano alle logiche del mercato del lavoro e dell’offerta”.

Un partito che si è mostrato unito, al cui interno non mancano le competenze, una classe dirigente siciliana solida, la già deputata regionale Lo Curto ha ribadito che “Il convegno è stata l’occasione per ribadire come la Lega si stia organizzando in tutta la Sicilia e come con Matteo Salvini in testa abbia a cuore la creazione di una classe dirigente locale forte e determinata. Del resto il nostro leader si sta spendendo in prima persona per eliminare il gap infrastrutturale della Sicilia con il resto del paese. Dal ministero di Matteo Salvini sono previsti oltre 40 miliardi di investimenti in Sicilia, oltre al Ponte dello Stretto, per ferrovie, strade, autostrade, porti, aeroporti, condotte idriche e dissalatori. Abbiamo il dovere – conclude Lo Curto – di lavorare con impegno per far conoscere l’azione della Lega nei governi nazionale e regionale e per dare rappresentanza a questa classe dirigente nelle Istituzioni a tutti i livelli”.

"La Lega è un partito molto concreto, non solo per le cose da fare ma soprattutto perché dà risposte ai territori ed è vicino alle categorie produttive. La Lega non è a trazione Nordista - così Eleonora Lo Curto, commissaria provinciale della Lega al Volatore di Rmc101 -. Non è vero che la Lega non cresce nei consensi, ha scontato un pregiudizio storico. Io stessa alle amministrative a Marsala, ho impedito che la Lega fosse presente, ma perché non esisteva, non c'era questa Lega che oggi in maniera concreta dà risposte da Nord a Sud. Salvini è un grande leader che ha fatto una scelta precisa che ha pagato: quella di fare della Lega un partito non più territoriale ma nazionale. Noi abbiamo candidati nella Lega in Sicilia alle politiche solo siciliani, a differenza di altri partiti, a destra come a sinistra, il PD ha candidato la Furlan, Forza Italia ha candidato la vedova di Berlusconi che certamente non è siciliana". Riguardo alla situazione politica di Marsala, la Lo Curto dice che "Grillo ha sfasciato il centrodestra" e che non ha una strategia amministrativa. Qui la videointervista completa ad Eleonora Lo Curto.