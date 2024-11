Sturiano & co. da Marsala a Torino per il congresso Anci

22/11/2024 06:00:00

E’ in corso a Torino il Consiglio nazionale dell’Associazione nazionale dei Comuni, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, è stato eletto all’unanimità come presidente, il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti è stato eletto, sempre all'unanimità, presidente del Consiglio nazionale di Anci.

Le parole di Mattarella

All’apertura della 41esima Assemblea Anci, ribattezzata “Facciamo l'Italia giorno per giorno”, la presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che dal palco ha lanciato un appello a votare, sull'onda della scarsa partecipazione elettorale agli ultimi appuntamenti: "Libertà e pluralismo come vettori di uno sviluppo della nuova Italia. Un'Italia in cui la partecipazione alle elezioni - dopo l'epoca dei podestà nominati dal regime - rendeva i cittadini protagonisti effettivi. Anche per questa ragione occorre adoperarsi, culturalmente e politicamente, perché la partecipazione al voto torni a salire", ha detto Mattarella. Il capo dello Stato ha poi rivendicato il ruolo dei Comuni nelle "scelte che coinvolgono le sorti delle rispettive popolazioni", in quanto "espressione più emblematica delle diversità italiane, simbolo della libertà e dell'unità del nostro Paese”.

Mattarella ha poi ricordato che la collaborazione tra istituzioni “E' un dovere repubblicano. Con chi costruire l'Italia dei prossimi decenni, opera che richiede partecipazione corale e diffusa, concordia tra le istituzioni, convergenza delle istanze popolari, se non con i Comuni?".

Ha esortato la Premier a vedere nei sindaci interlocutori leali: "Rafforzare l'autonomia dei Comuni è una priorità, solo attraverso un nuovo protagonismo si rilancia il Paese”.

Le parole di Manfredi

Il neo eletto presidente Manfredi ha parlato all'assemblea Anci e ha definito il presidente della Repubblica il "garante della Costituzione e custode del valore primario dell'unità nazionale, un sicuro riferimento morale e istituzionale per il nostro impegno di sindaci. In ogni occasione sappiamo di poter contare sulla sua attenzione e sul suo sostegno". Rivolgendosi proprio a Mattarella ha poi aggiunto: "L'abbiamo sentita sempre vicino, anche fisicamente, con la presenza e la testimonianza concreta, nei momenti di difficoltà e nel lavoro quotidiano, nelle giornate drammatiche e nelle occasioni di festa e di celebrazione”.

Per Manfredi "Le priorità sono mettere al centro della politica italiana i bisogni dei Comuni, rafforzarne l'autonomia, dargli dei poteri che siano all'altezza delle sfide che la contemporaneità ci mette davanti. Solo attraverso un nuovo protagonismo dei Comuni si potrà veramente rilanciare il Paese e dare una risposta ai bisogni dei nostri cittadini. Prioritario anche "affrontare quelli che sono aspetti chiave, dalla politica della casa, della sicurezza urbana, ai temi ambientali che oggi impattano fortemente sui Comuni, a quelle che sono le esigenze dei cittadini, come trasporti migliori, migliori servizi sociali ed educativi. Sono sfide molto grandi - sottolinea - che impattano sui bisogni quotidiani delle persone”.

Le nomine

Manfredi ha nominato l’Ufficio di presidenza, vicepresidenti e deleghe:

Ciro Buonajuto – Sindaco di Ercolano, Legalità, gestione beni confiscati e giustizia

Massimo Cavazzana – Sindaco di Tribano, Politiche del lavoro, formazione e occupazione

Maria Luisa Forte – Sindaca di Campobasso, Mezzogiorno e politiche per la coesione territoriale

Stefano Locatelli – Vicesindaco Chiuduno, Turismo

Stefano Lo Russo – Sindaco di Torino, Politiche comunitarie e internazionali

Ignazio Messina – Presidente consiglio comunale Sciacca, Pubblica Amministrazione, personale e relazioni sindacali

Osvaldo Napoli – Consigliere comunale di Mompantero, Attività produttive, commercio e Made in Italy

Mattia Palazzi – Sindaco di Mantova, Riforme istituzionali e autonomie

Vito Parisi – Sindaco di Ginosa, Trasporto Pubblico locale, traffico urbano e mobilità

Roberto Pella – Sindaco di Valdengo, Sport, salute, politiche giovanili e aree interne

Claudio Scajola – Sindaco di Imperia, Servizio civile, volontariato e associazionismo

Alessandro Tomasi – Sindaco di Pistoia, Agenda digitale, innovazione tecnologica e intelligenza artificiale

Tra i delegati siciliani ci sono il sindaco di Catania, Enrico Trantino, e il presidente del consiglio comunale di Palermo Giulio Tantillo.

Delegazione marsalese all’ANCI

Sono presenti a Torino anche alcuni consiglieri comunali di Marsala in rappresentanza dell’Assise civica, il presidente Enzo Sturiano, le consigliere Elia Martinico e Eleonora Milazzo, il consigliere Gaspare Di Girolamo.

In rappresentanza dell’amministrazione c’è l’assessore Ivan Gerardi e per il Comune il direttore di ragioneria Filippo Angileri.

Per Elia Martinico “E’ stata una esperienza formativa, i Comuni rappresentano l’unità del Paese, sono alla base del dialogo con i cittadini. E’ il lavoro fatto insieme che costituisce crescita per il territorio. Il presidente Manfredi ci ha ricordato, esortandoci, che ci sono dei punti fondamentali che riguardano i servizi di prossimità unitamente ai servizi sociali ed educativi, che non possiamo trascurare”.

Il presidente del consiglio comunale Sturiano ha sottolineato che si è trattato di “Un momento importante di confronto tra i Comuni italiani, la differenza è sicuramente una crescita territoriale, necessario fare squadra e condividere azioni che forniscano benessere ai cittadini”.