 La Vendemmia 2024 al Damiani: un’esperienza formativa per gli studenti

22/11/2024 15:00:00

Dopo il prestigioso riconoscimento ricevuto al Vinitaly 2024, nell’ambito dell’8° Concorso Enologico degli Istituti Agrari d’Italia, l’Istituto Tecnico Agrario “Abele Damiani” di Marsala ha avviato un progetto volto alla valorizzazione delle proprie produzioni vitivinicole.

Il progetto coinvolge gli studenti della quinta classe con indirizzo viticolo ed enologico, oltre a quelli del corso di specializzazione enotecnica. Divisi in gruppi, i ragazzi hanno avuto la responsabilità di seguire diverse prove di vinificazione, sotto la guida dei docenti e con la consulenza dell’enologo Salvatore Martinico, figura di spicco nel panorama vitivinicolo siciliano.

Le attività sono iniziate già ad agosto, con il monitoraggio della maturazione delle uve nei vigneti del Podere Badia, azienda agraria dell’Istituto. Le varietà autoctone utilizzate sono state Grillo, Zibibbo, Nocera e Nerello Mascalese. La vendemmia è avvenuta manualmente, con il trasporto delle uve in cassette verso la cantina sperimentale Dalmasso dell’IRVO.

Ogni gruppo di studenti ha partecipato attivamente alle operazioni in cantina, seguendo diverse vinificazioni:

Vinificazioni in bianco: realizzate con le uve Grillo e Zibibbo.

Vinificazione in rosato: per una base spumante di Nerello Mascalese.

Vinificazione in rosso: per il Nocera.

L’apprendimento attraverso pratica e analisi

Gli studenti hanno avuto l’opportunità di analizzare i mosti e i vini utilizzando il moderno laboratorio enologico dell’Istituto. Nei mesi successivi alla vendemmia, sono state organizzate degustazioni periodiche, consentendo ai partecipanti di seguire le fasi evolutive dei vini e di approfondire le tecniche di affinamento.

Le attività proseguiranno fino alla fine dell’anno scolastico, culminando con l’imbottigliamento dei vini prodotti. Durante le manifestazioni programmate dall’Istituto, gli studenti presenteranno i vini, mettendo in pratica le competenze acquisite e mostrando il frutto del loro lavoro. Il progetto rappresenta un’importante esperienza formativa, che unisce teoria e pratica, preparando i giovani alunni a confrontarsi con il mondo del lavoro e a promuovere l’eccellenza della vitivinicoltura siciliana.