Coppia litiga per gelosia, aggredito poliziotto a morsi

23/11/2024 14:13:00

Una violenta lite tra una coppia di uomini, scoppiata per motivi di gelosia, ha richiesto l'intervento della Polizia in un’abitazione. L’episodio ha avuto inizio in un locale, dove i due hanno iniziato a discutere animatamente. La tensione è degenerata durante il tragitto verso casa, quando uno dei due ha aggredito l'altro con spintoni, schiaffi e persino un morso, arrivando a strappargli un lembo di pelle.

Una volta rientrati nell’appartamento, la situazione è peggiorata, con urla che hanno allarmato una vicina di casa. Temendo il peggio, la donna ha contattato il numero unico di emergenza, il 112. Sul posto è intervenuta una pattuglia della sezione Volanti della Questura, che ha cercato di riportare la calma tra i due.

Durante l’intervento, uno degli agenti è stato aggredito dall’uomo più furioso. A quel punto, i poliziotti sono stati costretti a immobilizzarlo, garantendo nel frattempo la sicurezza del partner. L’aggressore, originario di Agrigento, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.