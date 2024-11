“Castelvetrano è”, oggi e domani l’evento gastronomico al Sistema delle Piazze

23/11/2024 07:30:00

Parte Castelvetrano è, l’evento gastronomico che si svolgerà sabato 23 e domenica 24 presso il Sistema delle Piazze di Castelvetrano. Nella manifestazione, interamente finanziata dalla Regione Siciliana, non ci saranno solo i prodotti tipici locali come il pane nero, l’olio, le sarde di Selinunte, ma anche i presidi Slow Food siciliani come il carciofo spinoso di Menfi, l’aglio rosso di Nubia, la provola delle Madonie, il pomodoro pizzutello di Erice, il torrone di Caltanissetta, il sale di Trapani, la “cuddrireddra” di Delia, la porchetta dei Nebrodi e la Vastedda del Belice.

Ci saranno anche i laboratori del gusto con il cous cous e le sarde incannate.

“Il nostro obiettivo è quello di riportare la gente a vivere le strade, le piazze, i nostri monumenti, le nostre bellezze – ha affermato il sindaco Giovanni Lentini - a tornare ad apprezzare quello che le persone riescono a darsi vicendevolmente. Tutte queste iniziative che abbiamo fatto e che proporremo nei prossimi mesi non sono fatti isolati – ha aggiunto - ma hanno un obiettivo ben preciso che è quello di restituire quella vitalità che solo le persone che scendono in piazza possono dare”.

Oltre alla gastronomia ci sarà la mostra delle storiche fiat 500, le estemporanee di pittura, con negozi aperti e centro storico chiuso al traffico.

Tra i momenti musicali, lo spettacolo Balla, Balla Live Tour, con il Gruppo Folk 2000 e I Scianari che suoneranno la musica salentina.