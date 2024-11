Marsala, cambia il senso di marcia vicino Piazza Mameli 

23/11/2024 09:05:00

Dopo settimane di proteste da parte dei commercianti, in particolare quelli di via Sibilla, da ieri è finalmente operativa una nuova circolazione stradale alternativa in prossimità di Piazza Mameli, a Marsala, attualmente interessata dai lavori di riqualificazione. Il provvedimento punta a migliorare l’accessibilità alle attività commerciali della zona, che avevano subito un calo di traffico e clienti a causa delle precedenti limitazioni viarie.

La nuova viabilità consente ora di svoltare a destra dalla via Buscemi, immettendosi in via Dei Mille, che è stata resa a doppio senso di marcia nel tratto compreso tra l’incrocio con via Buscemi e Piazza Mameli. Sullo stesso tratto vige il divieto permanente di fermata per garantire la fluidità del traffico.

In aggiunta, per agevolare le brevi soste di chi deve raggiungere negozi e uffici della zona, sono stati istituiti sei stalli di parcheggio regolati con disco orario per una sosta massima di 15 minuti. Gli stalli sono stati posizionati in via Dei Mille, via Sibilla e via S. L’Africano (due per ciascuna strada).

Critiche e segnalazioni dai cittadini

Alcune criticità sono state sollevate dai residenti. L’incrocio tra via Buscemi e via Dei Mille è stato segnalato come potenzialmente pericoloso, a causa della strettezza della via Buscemi, priva di marciapiedi, e del suo angolo acuto per chi svolta a destra in direzione Piazza Mameli. Inoltre, il transito dei mezzi pesanti in quest’area potrebbe rappresentare un ulteriore rischio.

Un’altra osservazione riguarda l’assenza della mezzeria sul nuovo tratto a doppio senso di marcia, che potrebbe generare confusione negli automobilisti. Tra le proposte, c’è quella di aprire l’intera via Dei Mille al doppio senso di circolazione, estendendolo fino a via Edoardo Alagna, per consentire un accesso più diretto a Piazza Mameli e a via Sibilla.