 Degrado a Trapani: il quartiere di via Socrate invaso da rifiuti ed erbacce

Un quartiere popolare di Trapani, nei pressi di via Socrate (traversa di via Salemi), versa in condizioni di grave degrado, tra strade invase da erbacce e rifiuti ingombranti. La situazione, che si protrae da anni, non accenna a migliorare, nonostante le numerose segnalazioni dei residenti e la presenza di due scuole superiori frequentate quotidianamente da centinaia di giovani.

Il disagio dei residenti

I cittadini denunciano che gli interventi comunali, limitati a sporadiche operazioni di scerbatura, riescono a migliorare le condizioni del quartiere solo per pochi giorni. Il degrado torna però a farsi sentire poco dopo, a causa di un’assenza di manutenzione continuativa e di una gestione inadeguata della raccolta dei rifiuti.

Un esempio emblematico è rappresentato dai sacchi bianchi di spazzatura raccolti durante l’ultimo intervento comunale: invece di essere rimossi, sono stati abbandonati sul marciapiede per oltre un mese. Questo problema si era già verificato lo scorso anno, quando i sacchi furono lasciati vicino al campo di calcio abbandonato del quartiere, dove ancora giacciono, diventando un simbolo di incuria e abbandono.

Un quartiere dimenticato

Il quartiere, già penalizzato dal degrado urbano, è ulteriormente danneggiato dalla mancanza di attenzione da parte delle istituzioni. Gli abitanti chiedono interventi più strutturati e frequenti per garantire una condizione di vivibilità adeguata, in particolare considerando la vicinanza delle scuole e il continuo afflusso di studenti.

L’appello

I residenti chiedono all’amministrazione comunale un piano di manutenzione regolare e interventi tempestivi per risolvere definitivamente il problema. Il degrado di via Socrate e delle strade limitrofe non è solo un problema estetico, ma una questione di decoro urbano e qualità della vita per i cittadini e per i giovani che frequentano la zona. La speranza è che le istituzioni raccolgano questo appello e prendano finalmente provvedimenti concreti per restituire dignità al quartiere.

