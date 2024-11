Marsala, degrado e vandalismo sulla pista ciclabile dello Stagnone. Il video

24/11/2024 07:55:00

La pista ciclabile dello Stagnone di Marsala, inaugurata tra critiche e contestazioni, si è trasformata negli anni in una delle principali attrazioni per cittadini e turisti. Questo percorso, con la sua suggestiva linea rossa che costeggia una delle riserve naturali più belle della Sicilia, è un simbolo della possibilità di conciliare mobilità sostenibile e valorizzazione del territorio. Eppure, il video inviato alla nostra redazione racconta un’altra storia: quella di un’opera pubblica ormai in balia del degrado e del vandalismo, abbandonata a se stessa.

Un quadro desolante, che evidenzia non solo gli atti di inciviltà di alcuni, ma anche l’assenza di una manutenzione adeguata da parte del Comune.

Questa situazione rischia di vanificare gli investimenti pubblici e il potenziale di un’opera che aveva tutto per diventare un fiore all’occhiello della città. La pista ciclabile, infatti, non è solo un percorso per ciclisti, ma un elemento di richiamo per turisti e sportivi, oltre che un simbolo di una città che guarda alla sostenibilità e alla mobilità dolce.