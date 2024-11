Ayrton Senna e Siculiana: inaugurata la mostra “A.S.T.R.O.”  

24/11/2024 06:00:00

È stato un giorno storico per Siculiana, che sabato ha inaugurato ASTRO – Ayrton Senna: Testimonianze e Racconto delle Origini, un museo interattivo dedicato al leggendario pilota di Formula 1, Ayrton Senna. Un evento unico che non solo celebra il mito sportivo, ma svela anche le radici siciliane del campione.

Forse non tutti sanno che Ayrton Senna discende dalla famiglia Magro, originaria di Siculiana. La sua bisnonna, Giovanna Maria Magro, nacque proprio qui nel 1876. A soli 18 anni emigrò in Brasile con la famiglia, portando con sé un pezzo di Sicilia che avrebbe attraversato l'oceano e il tempo, fino a confluire nella vita del tre volte campione del mondo. La scoperta di queste origini, documentata grazie alle ricerche di Daniel Taddone e Claudio Piacentini, dà ulteriore significato a questa iniziativa, che intreccia storia, identità e sport.

Durante la cerimonia di inaugurazione, il sindaco di Siculiana, Giuseppe Zambito, ha sottolineato l'importanza dell'evento per il rilancio culturale e turistico del paese: "ASTRO rappresenta un’opportunità unica per riscoprire le nostre radici e proiettarle in un panorama internazionale. Siculiana diventa punto di riferimento per il mondo dei motori nel Sud Italia, celebrando Ayrton Senna come ambasciatore di valori e passione."

La giornata è stata impreziosita dal video-saluto di Giancarlo Minardi, fondatore della storica scuderia che per prima diede una chance a Senna, e dalla donazione di una preziosa statuetta commemorativa da parte del sindaco di Imola, Marco Panieri. Quest’ultima, simbolo dell’amicizia tra Imola e Siculiana, è ora esposta al museo come tributo al legame tra il mito del pilota e il territorio.

Insieme all’inaugurazione, è stato siglato un importante patto di amicizia tra Siculiana e Maranello, che unisce la Sicilia alla patria della Ferrari. Come dichiarato dal sindaco di Maranello, Luigi Zironi: "Questo accordo è un ponte tra due territori legati da storie di eccellenza. Ayrton Senna diventa il simbolo di una passione che unisce cultura e motori."

Il museo ASTRO, allestito presso la Torre dell’Orologio, è un esempio di innovazione tecnologica, offrendo un’esperienza immersiva che ripercorre la vita e la carriera di Senna, raccontando al contempo la storia della sua famiglia e le origini siciliane. Tra pannelli interattivi, video e installazioni digitali, i visitatori possono scoprire un lato intimo e autentico del campione, andando oltre la pista per entrare nel cuore dell’uomo.

Con questa iniziativa, Siculiana si inserisce nel circuito del turismo delle radici, un progetto sostenuto dal Ministero della Cultura, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico e umano delle comunità italiane nel mondo. ASTRO non è solo un museo, ma una dichiarazione d’amore alla Sicilia e alla sua capacità di raccontare storie universali attraverso le sue tradizioni.

L’evento segna un punto di svolta per la città, confermando il suo ruolo di protagonista nel panorama culturale e sportivo, con una visione che guarda lontano, proprio come Ayrton Senna.