25/11/2024 08:51:00

Una densa colonna di fumo nero è visibile nella zona di contrada Ciavolo, nei pressi del Disio Resort. L'origine delle fiamme sembra coinvolgere materiale plastico, data la densità e il carattere inquinante del fumo sprigionato.

Non è la prima volta che si verificano episodi simili nella zona, dove già in passato sono stati segnalati incendi di materiali dannosi per l'ambiente e per gli abitanti per i possibili rischi legati all'inquinamento dell'aria. Sul posto si attendono i Vigili del Fuoco per domare le fiamme e limitare i danni.