25 Novembre: fine dell'era Grillo, trionfo Davis, vertice a casa Meloni

Fatti principali del 25 novembre 2024

Fine dell’era Grillo nei 5 Stelle

Beppe Grillo è stato ufficialmente estromesso dal Movimento 5 Stelle. Durante l’assemblea costituente, il 63% degli iscritti ha votato contro di lui, abolendo il suo ruolo di garante, il veto sulle alleanze e il tetto ai due mandati. È un trionfo per Giuseppe Conte, che diventa leader indiscusso del partito.

Coppa Davis: trionfo azzurro

L’Italia ha vinto la Coppa Davis per il secondo anno consecutivo. Matteo Berrettini e Jannik Sinner hanno siglato la vittoria nella finale contro l’Olanda a Malaga, confermando il dominio azzurro nel tennis mondiale.

Irlandese ubriaco distrugge un pronto soccorso

A Mestre, un cittadino irlandese in stato di ebbrezza ha devastato il pronto soccorso di un ospedale. Fortunatamente, non ci sono stati feriti.

Tregua tra Israele e Libano in vista?

Ad Abu Dhabi, tre persone sono state arrestate per il coinvolgimento nella morte del rabbino Zvi Kogan. Intanto, si rincorrono voci di un possibile accordo per una tregua tra Israele e Libano.

Nordcoreani e yemeniti al fronte russo

Dopo l’invio di 12.000 soldati nordcoreani, Mosca ha reclutato centinaia di yemeniti per combattere in Ucraina. Intanto, Putin sta preparando un piano di pace da presentare a Donald Trump.

Vertice di maggioranza a casa Meloni

Tra un apericena e la Coppa Davis, la maggioranza ha discusso della manovra finanziaria, della bocciatura della legge sull’Autonomia e della sostituzione di Raffaele Fitto nel governo italiano.

Roberto Vannacci lancia il suo movimento politico

A Marina di Grosseto, Vannacci ha ufficialmente battezzato il suo movimento politico. Non sono mancate polemiche, tra cui un calendario con una vignetta su Paola Egonu.

Max Verstappen campione del mondo

Il pilota olandese si è laureato campione mondiale di Formula 1 per la quarta volta consecutiva, vincendo il GP di Las Vegas. L’ira di Leclerc per essere stato superato dal compagno di squadra Sainz domina le polemiche.

Trump nomina Bessent e Rollins

Donald Trump ha scelto Scott Bessent come segretario al Tesoro e Brooke Rollins come segretaria all’Agricoltura. I dazi proposti contro la Cina, però, sembrano favorire più il Vietnam che gli Stati Uniti.

Cop29: aiuti per 300 miliardi ai paesi poveri

La conferenza sul clima si è chiusa con l’accordo per 300 miliardi di aiuti annuali ai paesi in via di sviluppo. Tuttavia, una cinquantina di stati si sono dichiarati delusi dal risultato.

Elezioni in Romania

Marcel Ciolacu, socialdemocratico, e Calin Georgescu, ultranazionalista, si sfideranno al ballottaggio per le presidenziali. Georgescu, al momento, sembra in vantaggio.

Violenza a Latina

Una rissa a Latina è finita con tre giovani accoltellati. Un ragazzo di 16 anni è in fin di vita.

Sciopero dei treni

Con un’adesione del 75%, lo sciopero ha lasciato migliaia di persone bloccate in stazione. Un centinaio i treni cancellati.

Napoli batte Roma e rimane in testa alla Serie A

Il Napoli ha sconfitto la Roma di Claudio Ranieri, consolidando il primo posto in classifica. Vittorie anche per Fiorentina e Lazio, mentre Torino-Monza e Genoa-Cagliari finiscono in pareggio.

Sentenza per Alessandro Impagnatiello in arrivo

Oggi, nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, è attesa la sentenza per Alessandro Impagnatiello.

Alex Del Piero alla Figc?

L’ex calciatore potrebbe diventare il prossimo presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio.