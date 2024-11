Buongiorno 24 del 25 Novembre 2024

Oggi, 25 novembre 2024, appuntamento con Buongiorno24, la diretta quotidiana di Tp24 su social e Rmc 101. Ecco i principali argomenti della giornata:

Lutto a Marsala per la morte di Salvatore Ancona. Aveva venti anni

La comunità di Marsala è in lutto per la scomparsa del giovane Salvatore Ancona, deceduto a soli 20 anni. Tp24

Incidente sul lavoro a Paceco, perde la vita il sindacalista Maurizio Scuderi

Tragedia nelle campagne di Paceco: Maurizio Scuderi, 55 anni, sindacalista, ha perso la vita in un incidente con il trattore mentre lavorava in un terreno di sua proprietà.

A Castelvetrano in quattro picchiano un giovane per strada e lo lasciano a terra privo di sensi

Grave episodio di violenza a Castelvetrano, dove un giovane è stato aggredito da quattro individui e lasciato privo di sensi in strada.

25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne. Gli eventi in provincia di Trapani

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la provincia di Trapani ospita concerti, proiezioni, incontri, spettacoli e iniziative solidali per sensibilizzare sul tema. Tp24

Torture al carcere di Trapani, restano ai domiciliari gli undici agenti arrestati

Gli undici agenti della polizia penitenziaria arrestati per torture e abusi nel carcere di Trapani rimangono agli arresti domiciliari, mentre proseguono le indagini.

La lite Bica - Catania spacca FdI in provincia di Trapani

Tensioni interne a Fratelli d'Italia in provincia di Trapani, con la disputa tra Giuseppe Bica e Nicola Catania che crea divisioni nel partito. L'articolo di Tp24

La signora Rosina di Favignana festeggia i 103 anni con i "suoi" Carabinieri

Rosa Giangrasso, affettuosamente chiamata "Zia Rosina", ha celebrato il suo 103° compleanno a Favignana, festeggiando con i Carabinieri locali, considerati la sua famiglia.

GDF Palermo: eseguito un provvedimento di confisca del valore di oltre 2 milioni di euro a carico di una badante condannata per autoriciclaggio e responsabile di circonvenzione di incapace

La Guardia di Finanza di Palermo ha confiscato beni per oltre 2 milioni di euro a una badante condannata per aver sottratto l'eredità di un imprenditore e del figlio disabile.