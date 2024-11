Salt West. Il progetto dei Master of Wine per rilanciare lo Stagnone di Marsala

26/11/2024 06:00:00

Nasce “SaltWest”, un progetto ambizioso per il rilancio della Riserva Naturale dello Stagnone di Marsala, un luogo dall'immenso potenziale enoturistico e culturale, ma finora poco valorizzato. Ideato dai tre Master of Wine italiani – Pietro Russo, Gabriele Gorelli e Andrea Lonardi – il progetto punta a trasformare questa laguna unica in una destinazione iconica, seguendo modelli virtuosi internazionali come la Valle del Douro in Portogallo o la Valle del Maule in Cile.

Durante un incontro alle Saline Ettore Infersa, i tre esperti hanno presentato il loro manifesto di riqualificazione, che mira a intrecciare vino, territorio e mare. Tra gli obiettivi principali ci sono il recupero dei vigneti storici, la promozione internazionale, il riposizionamento della denominazione Marsala e il coinvolgimento della comunità locale.

“Lo Stagnone ha un potenziale enologico e identitario straordinario – ha dichiarato Pietro Russo – che vogliamo valorizzare per farne una meta enoturistica di alto livello”. Gli fa eco Gabriele Gorelli, sottolineando l’unicità del paesaggio e l’importanza di integrarlo con il patrimonio artistico e culturale.

Presenti al dibattito anche figure di spicco del settore vitivinicolo, come Antonio Rallo e Federica Fina, oltre al sindaco Massimo Grillo, che hanno accolto con entusiasmo il progetto, definendolo “un’opportunità unica” per il territorio.

“SaltWest” non è solo un’idea: i Master of Wine hanno già acquistato una piccola vigna affacciata su Mozia, simbolo del loro impegno concreto. Il progetto è un primo passo verso una rinascita dello Stagnone, che da oggi può contare su ambasciatori d’eccezione per il rilancio del suo prestigio internazionale.