Buongiorno24 del 26 Novembre 2024

Antonino Pizzolato a processo per violenza sessuale su turista finlandese Il campione olimpico di sollevamento pesi, Antonino Pizzolato, è stato rinviato a giudizio insieme a tre amici per la presunta violenza sessuale ai danni di una turista finlandese avvenuta a Trapani nell'estate di due anni fa.

Tragedia per una famiglia di Campobello: il figlio di 14 anni muore in un incidente

Un ragazzo di 14 anni, figlio di genitori originari di Campobello di Mazara, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto in Piemonte, nei pressi di Oleggio e Mezzomerico.