26/11/2024 02:00:00

Era accusato di utilizzare il figlio di 10 anni per chiedere l'elemosina davanti un supermercato di via Garibaldi a Santa Margherita di Belìce. Per l'uomo due mesi di reclusione. Questa la pena - decisa dal giudice Fabio Passalacqua del tribunale di Sciacca - per un romeno trentottenne.

La pena per il condannato è sospesa, ma dovrà - stando alla sentenza - anche procedere al risarcimento del danno provocato al figlio che, con un curatore speciale, si è costituito in giudizio, oltre al pagamento delle spese di giudizio.